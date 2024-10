Amritsar Viral Video: 3 लुटेरों से अकेले भिड़ गई पंजाब की 'शेरनी', बहादुरी से महिला ने चोरी को किया नाकाम, भागे अपराधी

Amritsar Viral Video: किसी के घर में चोरी होना बेहद दुखद और चिंताजनक घटना होती है। लोगों ने जितना अधिक घरों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरीके अपनाए हैं उतना ही ये चोर चोरी करने से बाज नहीं आते। आए दिन चोरी की कई घटनाएं समाचार में सामने आती है लेकिन इस बार जो घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल, पंजाब के अमृतसर में एक महिला ने तीन चोरों को अकेले अपने दम पर न सिर्फ चोरी करने से रोका बल्कि उसे भगा भी दिया।इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर में घुसने की कोशिश कर रहे अपराधियों का महिला द्वारा बहादुरी से विरोध करने का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह घटना अमृतसर में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उसने घर के आसपास संदिग्ध रूप से छिपे तीन लोगों को देखा। इन लोगों ने नकाब पहना हुआ था। महिला ने इन लोगों की हरकतों पर नज़र रखी और जैसे ही उनमें से एक घर के परिसर में कूदा, वह भागकर नीचे चली गई। इसके बाद जो हुआ, वह अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन महिला की त्वरित सोच और त्वरित कार्रवाई ने उन लोगों को घर में घुसने नहीं दिया। जैसे ही महिला छत से नीचे की ओर भागी, उसने मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया।

यह उसके लिए काफी मुश्किल काम लग रहा था, क्योंकि लोग बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वह हमले के खिलाफ डटी रही और दरवाजा नहीं छोड़ा। एक-दो मिनट के बाद, उसने एक भारी सोफा खींचा और उसे दरवाजे के सामने रख दिया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि घटना के समय घर के अंदर कुछ बच्चे भी मौजूद थे। पूरे वीडियो में चीखें सुनी जा सकती हैं, हालांकि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि महिला खुद चिल्ला रही थी या नहीं, क्योंकि महिला के शांत रहने के बावजूद भी चीखें सुनी जा सकती थीं।

Robbers tried to loot a house, But the robbers could not do anything in front of the Brave Woman present in the house. The brave woman single-handedly overpowered three robbers🫡, Amritsar

