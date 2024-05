Alwar Gang Rape Crime News: 24 वर्षीय विवाहिता के साथ 3 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी, जानें कहानी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 26, 2024 06:05 AM

Next

Alwar Gang Rape Crime News: भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण), धारा 376-डी (सामूहिक दुष्कर्म), धारा 384 (जबरन वसूली) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) समेत प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।