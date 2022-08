Zimbabwe vs Bangladesh: जिम्बाब्वे ने 2013 के बाद बांग्लादेश से जीती सीरीज, 5 विकेट से हराकर 2-0 से आगे, रजा और चकबवा ने किया कमाल

Highlights जिम्बाब्वे ने 47.3 ओवर में 5 विकेट पर 291 रन बनाकर सीरीज 2-0 से जीत ली। सिकंदर रजा और विकेटकीपर बल्लेबाज और कप्तान रेजिस चकबवा ने धमाकेदार पारी खेली। एस रजा ने 127 गेंद में 117 नाबाद पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।

Zimbabwe vs Bangladesh: हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर जिम्बाब्वे ने 2013 के बाद बांग्लादेश पर अपनी पहली एकदिवसीय सीरीज जीत दर्ज की। बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 290 रन का स्कोर बनाए।

जिम्बाब्वे ने 47.3 ओवर में 5 विकेट पर 291 रन बनाकर सीरीज 2-0 से जीत ली। सिकंदर रजा और विकेटकीपर बल्लेबाज और कप्तान रेजिस चकबवा ने धमाकेदार पारी खेली। रजा ने 127 गेंद में 117 नाबाद पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। तीसरा वनडे 10 अगस्त को खेला जाएगा।

कप्तान रेजिस चकबवा ने 75 गेंद में 102 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इनका पहला शतक है। जिम्बाब्वे ने 15 ओवर के भीतर अपने शीर्ष चार बल्लेबाज को सिर्फ 49 रन के साथ गंवा दिए। जिम्बाब्वे ने 5 विकेट से जीत दर्ज की और एक मैच के साथ सीरीज को सील कर दिया!

सिकंदर रजा और इनोसेंट काया के शतकों की मदद से जिंबाब्वे ने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को पांच विकेट से हराया था। जिंबाब्वे की यह बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में 2013 के बाद पहली जीत है। रजा ने 109 गेंदों पर आठ चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 135 रन बनाए।

उन्होंने काया (110 रन) के साथ पांचवें विकेट के लिए 194 रन की साझेदारी की। इससे जिंबाब्वे ने तीन विकेट पर 62 रन की खराब शुरुआत से उबरकर पांच विकेट पर 307 रन बनाकर जीत दर्ज की। इससे पहले बांग्लादेश ने दो विकेट पर 303 रन बनाए थे। उसके शीर्ष क्रम के चार बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाए।