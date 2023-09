Zaman Khan Asia Cup: 2001 में जन्म, 2023 में डेब्यू, ‘टेप बॉल’ क्रिकेट खेलते हुए कश्मीर लीग में धमाल, जाने कौन हैं ये खिलाड़ी

Highlights पाकिस्तान की एशिया कप वनडे टीम में शामिल किया गया। 21 साल का खिलाड़ी ‘टेप बॉल’ क्रिकेट खेलते हुए कश्मीर लीग में खेलने लगा। आस्ट्रेलिया के दौरे के लिए पाकिस्तान की अंडर-19 टीम में चुना गया।

Zaman Khan Asia Cup 2023: पाकिस्तान ने इतने वर्षों से अनगिनत तेज गेंदबाज दिये हैं जिसे देखकर क्रिकेट खेलने वाले अन्य देश ईर्ष्या करते हैं और अब जमान खान इस कतार में शामिल होने वाले एक और तेज गेंदबाज बन गये हैं। लेकिन इसमें एक मामूली सा अंतर है।

वह शायद पाकिस्तान की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाले पहले ‘स्लिंगर’ (हाथ को ऊपर की जगह कोण से ले जाकर गेंदबाजी) तेज गेंदबाज हैं। जमान को बुधवार को नसीम शाह के चोटिल होकर बाहर होने से पाकिस्तान की एशिया कप वनडे टीम में शामिल किया गया।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक छोटे से गांव मीरपुर के गरीब परिवार का यह 21 साल का खिलाड़ी ‘टेप बॉल’ क्रिकेट खेलते हुए कश्मीर लीग में खेलने लगा। जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा जारी एक वीडियो में कहा, ‘‘मेरे पिता और भाई मजदूर हैं। अपनी गली में कुछ लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए देखकर मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया।

मैं क्रिकेट खेलने के लिए मदरसे में अपनी क्लास छोड़ देता था। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरे एक रिश्तेदार ने मेरी तेज गेंदबाजी देखकर मेरे गांव में अंडर-16 ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए कहा। भाग्यशाली रहा कि मेरा चयन हो गया और मेरी यात्रा शुरु हुई। ’’ उन्हें आस्ट्रेलिया के दौरे के लिए पाकिस्तान की अंडर-19 टीम में चुना गया।

