Yashasvi Jaiswal Ind vs Eng: एक टेस्ट सीरीज में 600 रन बनाने वाले 5वें भारतीय, गावस्कर, कोहली, द्रविड़ और सरदेसाई क्लब में शामिल

Yashasvi Jaiswal India vs England Live Score, 4th Test Day 2: सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शनिवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ चौथे मैच के दूसरे दिन एक टेस्ट श्रृंखला में 600 या इससे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें भारतीय बन गये। पिछले साल वेस्टइंडीज दौरे पर पदार्पण करने वाले बायें हाथ के बल्लेबाज जायसवाल ने मौजूदा पांच मैच की टेस्ट श्रृंखला में अपनी सातवीं पारी के दौरान यह उपलब्धि अंतिम सत्र में शोएब बशीर पर एक रन लेकर नाबाद 55 रन तक पहुंचने के बाद हासिल की। जायसवाल ने मौजूदा सीरीज के दूसरे और तीसरे टेस्ट में दो दोहरे शतक जमाये हैं। इस तरह 22 साल का यह खिलाड़ी एक टेस्ट सीरीज में 600 से ज्यादा रन बनाने के कारनामे में भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और दिलीप सरदेसाई के साथ शामिल हो गया।

पूर्व भारतीय कप्तान गावस्कर, कोहली और द्रविड़ ने अपने करियर में एक टेस्ट सीरीज में दो बार 600 से ज्यादा रन बनाये। वहीं सरदेसाई ने यह उपलब्धि 1970-71 में वेस्टइंडीज में हुई सीरीज में हासिल की थी। गावस्कर ने 1970-71 की इस सीरीज में ही चार शतक और तीन अर्धशतकों से 774 रन जुटाकर एक टेस्ट सीरीज में भारतीय बल्लेबाज का सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था।

