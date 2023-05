WTC Championship Prize money: आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप की प्राइज मनी का ऐलान, जानें विजेता और उपविजेता को कितने करोड़ मिलेंगे, जानिए पाकिस्तान को क्या...

Highlights आईसीसी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। टूर्नामेंट की इनामी राशि उतनी ही है जितनी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2019-21 की थी। केन विलियमसन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम ने 16 लाख डॉलर इनामी राशि और चमचमाती गदा जीती थी।

WTC Championship Prize money: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। पहला आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप न्यूजीलैंड ने जीता था। तब फाइनल में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल सात से 11 जून तक ओवल पर खेला जायेगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के विजेता को 16 लाख डॉलर (13 करोड़ से अधिक राशि) इनामी राशि के तौर पर मिलेंगे जबकि उपविजेता को आठ लाख डॉलर (साढे़ 6 करोड़ से अधिक राशि) दिये जायेंगे। आईसीसी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।

टूर्नामेंट की इनामी राशि उतनी ही है जितनी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2019-21 की थी। उस समय केन विलियमसन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम ने 16 लाख डॉलर इनामी राशि और चमचमाती गदा जीती थी। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की कुल 38 लाख डॉलर इनामी राशि में से सभी नौ टीमों को हिस्सा मिलेगा।

दक्षिण अफ्रीका को 2021-23 में तीसरे स्थान पर रहने के लिये 450000 डॉलर मिलेंगे। इंग्लैंड को चौथे स्थान पर रहने के 350000 डॉलर मिलेंगे। श्रीलंका को पांचवें स्थान पर रहने के दो लाख डॉलर दिए जायेंगे। बाकी टीमों को एक एक लाख डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को भी एक लाख डॉलर मिलेगा।

आस्ट्रेलिया ने विकेटकीपर जिम्मी पीयरसन को बैकअप विकेटकीपर जोश इंगलिस के कवर के तौर पर एशेज टीम में शामिल किया है। इंगलिस पहले टेस्ट के बाद अपने पहले बच्चे के जन्म के लिये घर लौट जायेंगे। एलेक्स कारी भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और पांच टेस्ट की एशेज श्रृंखला के लिये विकेटकीपर के तौर पर आस्ट्रेलिया की पहली पसंद हैं। इंगलिस को उनके बैकअप के तौर पर चुना गया है । पहले एशेज टेस्ट के बाद इंगलिस पर्थ लौट जायेंगे और दूसरे टेस्ट से पहले उनकी जगह पीयरसन लेंगे जो 65 प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके हैं।

Australia have named a replacement for Josh Inglis, who will miss part of the #Ashes tour on paternity leave.



Details 👇https://t.co/y3KV3zujlj