WPL 2024: RCBW फाइनल में पहुंची, एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 5 रन से हराया, निर्णायक मैच में दिल्ली कैपिटल्स से होगा सामना

MIW vs RCBW, Eliminator Match, WPL 2024: महिला प्रीमियर लीग सीजन 2 के एलिमिनेटर मैच में आरसबी ने मुंबई इंडियंस को 5 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। वहीं इस हार के साथ मुंबई की टीम का दूसरी बार डब्ल्यूपीएल चैंपियन बनने का सपना टूट गया। शुक्रवार को खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी ने एमआई को जीत के लिए 20 ओवर में 136 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके बाद उसने लक्ष्य का पीछा कर रही मुंबई इंडियंस को निर्धारित ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन पर रोक दिया और 5 रन के जीत के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यह पहला मौका है जब आरसीबी डब्ल्यूपीएल के फाइनल में पहुंची है और 17 मार्च को वह निर्णायक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी।

जिस तरह से मुंबई का यह सीजन रहा, उस हिसाब से 136 रनों का लक्ष्य उसके लिए बेहद आसान नजर आ रहा था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि एमआई इस लक्ष्य को 20 ओवर से पहले ही हासिल कर लेगी। लेकिन आरसीबी की गेंदबाजी अंत में कमाल की रही। आरसीबी के गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए ज्यादा बाउंड्री नहीं दी और मुंबई के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाकर रखा, जिससे गत चैंपियन टीम दबाव में आ गई और आसान लक्ष्य को हासिल कर पाने में नाकाम रही। जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 रनों की पारी खेली और अमेलिया केर अंत तक 27 रन बनाकर नाबाद रहीं। आरसीबी की तरफ से श्रेयंका सबसे सफल गेंदबाज साबित हुईं, जिन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर दो महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिनमें एक विकेट कप्तान कौर का भी शामिल था।

