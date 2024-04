IPL 2024: आरसीबी के लिए 'करो या मरो' वाला मुकाबला, गुजरात टाइटंस के लिए भी अहम मैच, जानिए पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग 11

Highlights रविवार को पहला मैच गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू के बीच गुजरात की टीम नौ मैच में आठ अंक के साथ तालिका में सातवें स्थान पर काबिज आरसीबी के लिए हर मैच अब करो या मरो वाला है

IPL 2024, Gujarat Titans Vs Royal Challengers Bengaluru: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में रविवार को पहला मैच गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। गुजरात जायंट्स को अपने प्रदर्शन में काफी सुधार की जरूरत है। गुजरात की टीम नौ मैच में आठ अंक के साथ तालिका में सातवें स्थान पर काबिज है। वहीं आरसीबी के लिए हर मैच अब करो या मरो वाला है।

Kohli 🤝 Kirsten ➡️ Reunion 🤩



It's nice to meet you again, Gary! 🙌#PlayBold#ನಮ್ಮRCB#IPL2024#GTvRCBpic.twitter.com/dFjcdgg3It