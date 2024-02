WPL 2024: आरसीबी स्टार डब्ल्यूपीएल की यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी, खास लिस्ट में हुई शामिल

Highlights सोभना डब्ल्यूपीएल में पांच विकेट लेने वाली पहली भारतीय हैं यूपी वॉरियर्स के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट लिए मैच में आरसीबी को दो रन की संघर्षपूर्ण जीत हासिल हुई

WPL 2024: यूपी वॉरियर्स के खिलाफ आरसीबी की टीम में ऋचा घोष और एस मेघना के आधिकारिक अर्द्धशतकों को चालाक लेग स्पिनर शोभना आशा का भरपूर समर्थन मिला, जिससे शनिवार को बेंगलुरु में आरसीबी को दो रन की संघर्षपूर्ण जीत हासिल हुई। टीम की अहम खिलाड़ी ऋचा (62, 37बी, 12x4) और मेघना (53, 44बी, 7x4, 1x6) ने थोड़ी मुश्किल पिच पर रॉयल चैलेंजर्स को छह विकेट पर 157 रनों तक पहुंचाया। उन्होंने चौथे विकेट के लिए 50 गेंदों में 71 रन जोड़े।

ग्रेस हैरिस (38, 23बी, 4x4, 2x6) और श्वेता सहरावत (31, 25बी, 2x4, 1x6) ने चौथे विकेट के लिए 44 गेंदों में 77 रन बनाए, लेकिन यूपी वॉरियर्स की टीम आरसीबी की लेग स्पिनर शोभना आशा के पांच विकेट (5/22) से नहीं बच सकी और 20 ओवर में सात विकेट पर 155 रन ही बना सकी। वॉरियर्स 15वें ओवर में तीन विकेट पर 116 रन बनाकर जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 17वें ओवर में शोभना के तीन विकेट ने खेल का रुख बदल दिया।

उन्होंने उस ओवर में हैरिस, सहरावत और किरण नवगिरे को आउट कर यूपी की उम्मीदों को मामूली अंतर से तोड़ दिया। दूसरे ओवर में ही कप्तान एलिसा हीली का विकेट गंवाने के बाद वारियर्स की शुरुआत धीमी रही। बाएं हाथ की स्पिनर सोफी मोलिनेक्स ने हीली को आउट करने के लिए एक रिपर का इस्तेमाल किया। गेंद मध्य और ऑफ लाइन के आसपास पिच हुई, इससे पहले कि वह सीधी होकर यूपी के सलामी बल्लेबाज की अस्थायी गेंद को पार कर बेल्स से टकरा जाए।

वृंदा दिनेश और ताहलिया मैक्ग्रा ने दूसरे विकेट के लिए 38 रन जोड़े, लेकिन इसके लिए उन्होंने 7.4 ओवर भी खर्च कर दिए और धीमी डेक पर बड़े शॉट लगाने के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन शोभना ने 9वें ओवर में जोरदार प्रहार करते हुए वृंदा और मैकग्राथ दोनों को आउट कर दिया। शोभना ने दो गेंद बाद मैक्ग्रा को आउट कर दिया। रिकॉर्ड के लिए, सोभना डब्ल्यूपीएल में पांच विकेट लेने वाली पहली भारतीय हैं।

The historic moment when Sobhana Asha became the first Indian to take a fifer in the WPL. 🫡pic.twitter.com/YxQznDAdEo