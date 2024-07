VIDEO: 11 चौके, खड़का के तूफान में उड़ा यूएई, नेपाल 6 विकेट से जीता

Highlights NEP W Vs UAE W Video Highlights: नेपाल 6 विकेट से जीता Nepal Women Won by 7 wickets: 11 चौके, खड़का के तूफान में उड़ा यूएई

NEP W Vs UAE W Video Highlights: सलामी बल्लेबाज समझाना खड़का के नाबाद अर्धशतक और तेज गेंदबाज इंदु बर्मा के तीन विकेट की मदद से नेपाल ने शुक्रवार को यहां महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 23 गेंद शेष रहते हुए छह विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की।

𝐀𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭'𝐬 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲!#SamjhanaKhadka anchors the innings & scores the winning runs 🇳🇵



Nepal win their first #WomensAsiaCup match 😍



Next up 👉 #INDvPAK | TODAY, 6:30 PM | #WomensAsiaCupOnStarpic.twitter.com/DxHhMJXWSL