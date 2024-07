IND-W vs UAE-W: पाकिस्तान के बाद यूएई को धूल चटाएगी भारतीय महिला टीम, सेमीफाइनल का टिकट करेगी पक्का...

Highlights Womens T20 Asia Cup 2024: भारत बनाम यूएई मैच लाइव IND W vs UAE W: भारत महिला vs संयुक्त अरब अमीरात महिला लाइव क्रिकेट स्कोर INDIA vs UAE Match Preview: Asia Cup 2024 पांचवां मैच

IND-W vs UAE-W: पाकिस्तान टीम को हारने के बाद, भारतीय महिला क्रिकेट टीम संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ जीत दर्ज करके महिला एशिया कप सेमीफाइनल में जगह पक्की करने उतरेगी। गत चैम्पियन भारत ने शनिवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को सात विकेट से हराया।

An opening partnership #TeamIndia needed! 🔥



It looks like the #WomenInBlue are on track to secure their first win of the #WomensAsiaCup 2024, clinching the #GreatestRivalry!#INDvPAK | LIVE NOW | #WomensAsiaCupOnStar | Only available in India pic.twitter.com/4m7UyYfl4s — Star Sports (@StarSportsIndia) July 19, 2024

यूएई को हरमनप्रीत कौर की टीम को हराने के लिये चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा। भारत के फिलहाल दो अंक और प्लस 2.29 का नेट रनरेट है और अमीरात को हराने से उसके चार अंक हो जायेंगे । पाकिस्तान के खिलाफ दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह और पूजा वस्त्राकर ने अच्छी गेंदबाजी की। टीम प्रबंधन को बायें हाथ की स्पिनर राधा यादव से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के जरिये वापसी की है।

रेणुका ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ यह अच्छा स्पैल था और मौसम से भी मदद मिली । नेट पर जिस तरह से मैं अभ्यास कर रही हूं, मैच में भी उसे दोहरा सकी ।’’ भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक प्रदर्शन करते हुए 35 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की । सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने 9 . 3 ओवर में 85 रन की साझेदारी की । इसके बाद भारत ने तीन विकेट जल्दी गंवा दिये । भारतीय खेमा यूएई के खिलाफ मध्यक्रम के बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा होगा । एशिया कप बांग्लादेश में अक्टूबर में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के लिये अहम माना जा रहा है । रेणुका ने कहा ,‘‘ एशिया कप महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद टी20 विश्व कप से पहले ज्यादा मैच नहीं खेलने हैं।

#TeamIndia triumphs in the #GreatestRivalry! 🇮🇳💙



With an exceptional bowling effort and a strong opening partnership, the #WomenInBlue secure their first win of the #WomensAsiaCup2024, beating Pakistan by 7 wickets! 🔥



Next up 👉 #INDvUAE | SUN, JUL 2, 1:30 PM |… pic.twitter.com/Y8GHHPi5LR — Star Sports (@StarSportsIndia) July 19, 2024

बांग्लादेश में भी हालात ऐसे ही होंगे लिहाजा हमें इस टूर्नामेंट से काफी मदद मिलेगी ।’’ दूसरे मैच में पाकिस्तान का सामना नेपाल से होगा । टीमें : भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रौड्रिग्स, रिचा घोष, उमा छेत्री, पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा, अरूंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, डी हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव, श्रेयांका पाटिल, संजीवन साजना । यूएई : एशा रोहित ओझा (कप्तान), कविशा कुमारी, रितिका रजत, समायरा डी, लावण्या केनी, एमिली थॉमस, हीना होचंदानी, महक ठाकुर, इंदुजा नंदकुमार, रिनिता रजत, खुशी मोहन शर्मा, रिशिता रजत, सुरक्षा कोट्टे, टी सतीश, वैष्णवी महेश । मैच का समय : दोपहर दो बजे से ।