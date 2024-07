VIDEO: गुल की धाकड़ बल्लेबाजी, यूएई की बत्ती गुल!, 10 विकेट से जीता पाकिस्तान

Highlights PAK vs UAE Highlights: 10 विकेट से जीता पाकिस्तान PAK W vs UAE W: गुल फिरोजा की तूफानी अर्धशतक

Pakistan Women Beat UAE Women by 10 Wickets: पाकिस्तान बनाम यूएई का मैच आज दांबुला में खेला जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान महिला ने 10 विकेट से जीत हासिल की है, पाकिस्तान टीम ने 104 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 14.1 ओवर में 107 रन बनाकर जीत हासिल कर ली।

After a convincing victory over the UAE, Pakistan have one foot in the semis of the 2024 #WomenAsiaCup 👏



An opening stand between #MuneebaAli & #GullFeroza ensured that Pakistan chased down 104 in just 14.1 overs with 10 wickets remaining 😮



Next Up 👉 #INDvNEP | TUE, JUL 23,… pic.twitter.com/HcnHB8c4gr