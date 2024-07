VIDEO: स्कॉटलैंड के इस तेज गेंदबाज ने रचा इतिहास, डेब्यू मैच में झटके 7 विकेट, तोड़ा रबाडा का 9 साल पुराना रिकॉर्ड

Highlights चार्ली कैसल ने पुरुषों के वनडे में पदार्पण मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का कागिसो रबाडा का नौ साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने ओमान के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 21 रन देकर 7 विकेट लिए यह अंतरराष्ट्रीय डेब्यू पर किसी वनडे गेंदबाज द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है

Scotland vs Oman: चार्ली कैसल ने पुरुषों के वनडे में पदार्पण मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का कागिसो रबाडा का नौ साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब उन्होंने डंडी में ओमान के 11वें नंबर के गेंदबाज बिलाल खान को विकेट के पीछे कैच कराया। स्कॉटलैंड के आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में ओमान के खिलाफ़ मैच में डेब्यू करने के तुरंत बाद चार्ली कैसल ने अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने सटीक सटीकता के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली ही गेंद पर ओमान के पूर्व कप्तान जीशान मकसूद को पगबाधा आउट कर दिया।

उनकी दूसरी गेंद अयान खान के डिफेंस भेदकर विकेट में घुस गई, जिससे वह वनडे क्रिकेट में डेब्यू पर अपनी पहली दो गेंदों पर विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गए। दो गेंदों के बाद, कैसल ने खालिद कैल को आउट कर दिया। कैसल के सनसनीखेज डेब्यू में लगातार विकेट मिलते रहे और उन्होंने 18वें ओवर में मेहरान खान को आउट करके पांच विकेट लिए। इसके साथ ही, वह उन 15 खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए, जिन्होंने पुरुष वनडे डेब्यू पर पांच विकेट लिए।

लेकिन यह और भी बेहतर हो गया जब कैसल ने ओमान के पुछल्ले बल्लेबाजों को चकमा देते हुए 7/21 के साथ मैच खत्म किया, जो अंतरराष्ट्रीय डेब्यू पर किसी वनडे गेंदबाज द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है।

