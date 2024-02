WPL 2024: मिलिए जैसिंथा कल्याण से, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर, चिन्नास्वामी स्टेडियम में रिसेप्शनिस्ट के रूप में की थी शुरुआत

Highlights जैसिंथा मिट्टी के साथ एक विशेष बंधन साझा करती है वह धान के खेतों में अपने पिता की मदद करती थी पिता के निधन के बाद वे अभी भी धान उगाती हैं

WPL 2024: जब जैसिंथा कल्याण बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर अपने गांव हरोबेले से चिन्नास्वामी स्टेडियम में कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) कार्यालय में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह देश की पहली महिला क्यूरेटर बनेंगी। केएससीए के साथ 30 वर्षों में उनकी बदलती भूमिकाएँ देखी गईं। शुक्रवार से शुरू हुए महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीज़न के लिए रिसेप्शनिस्ट से लेकर प्रशासन, अकाउंट्स और पिच तैयार करने तक, जानते हैं जैसिंथा के करियर की कहानी।

2014 में, जब एक किसान की बेटी को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ग्राउंड स्टाफ की देखरेख करने के लिए कहा गया, तो उसने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि पिच और आउटफील्ड को कैसे तैयार और बनाए रखा गया है। उन्होंने नौकरी के दौरान सीखा और फिर क्यूरेटर बनने की इच्छा के बारे में तत्कालीन केएससीए सचिव और पूर्व टेस्ट खिलाड़ी ब्रिजेश पटेल से संपर्क किया।

49 वर्षीय जैसिंथा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मैं कॉलेज के छात्रों के बीच एलकेजी के छात्र की तरह थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरी रुचि सीखने में थी और ब्रिजेश सर के कहने के बाद, पीएस विश्वनाथ सर और के श्रीराम सर (दोनों क्यूरेटर) ने मुझे अपने संरक्षण में ले लिया और अपना ज्ञान साझा करना शुरू कर दिया। और 2018 में, मैंने बीसीसीआई की परीक्षा दी।”

कई मायनों में, जैसिंथा मिट्टी के साथ एक विशेष बंधन साझा करती है। हेलोबेले में पली-बढ़ी, वह धान के खेतों में अपने पिता की मदद करती थी और अब भी, अपने पिता के निधन के वर्षों बाद भी, उनके खेत का एक हिस्सा उनके पास है और वे अभी भी धान उगाती हैं। जैसिंथा ने कहा, लेकिन मैदान और क्रिकेट पिच पर मिट्टी के साथ काम करना बहुत अलग है।

जैसिंथा ने कहा, “हालांकि खेती और क्यूरेटर दोनों में विज्ञान शामिल है, मैंने सीखा है कि दोनों पूरी तरह से अलग हैं। खेती के साथ, एक बार जब आप सही चीजें करते हैं, तो यह अपने आप विकसित हो जाएगी। लेकिन यह (क्यूरेटर) थोड़ा कठिन है, लेकिन आप इसे पूरे प्यार से करते हैं। यदि आपको लगता है कि यह बहुत गर्म है, तो आप यह नहीं कह सकते कि 'चलो अंदर चलते हैं'। आपको इसका पालन-पोषण करने की आवश्यकता है क्योंकि गर्मियों में यह अलग तरह से व्यवहार करेगा और सर्दियों में यह अलग तरह से व्यवहार करेगा। इसलिए आपको पिच का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हर मौसम बदलता है और आपको उसके (पिच) साथ रहना होता है और एक बच्चे की तरह देखभाल करनी होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही वह हमारी बात सुनेगी।''

