WPL 2023: शेफाली ने दिया धमाका, 19 गेंद में फिफ्टी, गुजरात जायंट्स को 10 विकेट से हराया, 77 गेंद पहले मारी बाजी, देखें वीडियो

Highlights गुजरात जायंट्स को नौ विकेट पर 105 रन पर रोक दिया। दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज मरीजान काप ने 5 विकेट चटकाए। सत्र में अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है।

WPL 2023: टीम इंडिया की ओपनर शेफाली वर्मा ने धमाका कर दिया। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 मैच में शनिवार को गुजरात जायंट्स के खिलाफ 19 गेंद में फिफ्टी पूरे किए। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को नौ विकेट पर 105 रन पर रोककर 10 विकेट से जीत दर्ज की। 77 गेंद पहले जीत दर्ज की।

दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज मरीजान काप (15 रन पर पांच विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के दबदबे वाले प्रदर्शन के बाद शेफाली वर्मा (28 गेंद में नाबाद 76 रन) की आतिशी बल्लेबाजी से दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग मैच में शनिवार को यहां गुजरात जायंट्स को 77 गेंद शेष रहते 10 विकेट से रौंदा।

दिल्ली ने गुजरात की पारी को नौ विकेट पर 105 रन पर रोकने के बाद महज 7.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली की यह चार मैचों में तीसरी जीत जबकि गुजरात की इतने ही मैचों में यह तीसरी हार है। शेफाली ने 28 गेंद की नाबाद पारी में 10 चौके और पांच छक्के लगाने के साथ कप्तान मेग लानिंग (15 गेंद में नाबाद 21) के साथ 43 गेंद में 107 रन की अटूट साझेदारी की।

मैन ऑफ द मैच काप ने चार ओवर में 15 रन देकर पांच विकेट चटकाये जो इस सत्र में अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है। काप को भारतीय तेज गेंदबाज शिखा पांडे का अच्छा साथ मिला जिन्होंने 26 रन देकर तीन विकेट लिये। वामहस्त स्पिनर राधा यादव ने 19 रन देकर एक सफलता हासिल की। गुजरात जायंट्स के लिए किम गार्थ ने सबसे ज्यादा नाबाद 32 रन का योगदान दिया।

@TheShafaliVerma entertained everyone with her opening brilliance as she becomes our 🔝 performer from the second innings of the #GGvDC clash in #TATAWPL



A summary of her batting

उन्होंने 37 गेंद की पारी में तीन चौके लगाने के साथ सातवें विकेट के लिए जॉर्जिया वेहरहम (22) के साथ 33 और आठवें विकेट विकेट के लिए तनुजा कंवर (13) के साथ 31 रन की अहम साझेदारी की। लक्ष्य का पीछा करते हुए शेफाली ने दूसरे ओवर में तनुजा के खिलाफ छक्का और चौका जड़कर अपने इरादे जता दिये।

उन्होंने तीसरे ओवर में गार्थ के खिलाफ हैट्रिक चौका लगाया। शेफाली की आक्रामक पारी के सामने गार्डनर जैसी अनुभवी गेंदबाज की भी एक ना चली। उन्होंने चौथे ओवर में इस गेंदबाज के खिलाफ लगातार दो चौका लगाने के बाद गगनदायी छक्का लगाया। इसी ओवर में लानिंग ने भी लगातार दो चौके लगाये जिससे चार ओवर में ही टीम का स्कोर 57 रन हो गया।

शेफाली ने पांचवें ओवर में मानसी वर्मा के खिलाफ दो चौके जड़ने के बाद एक रन लेकर 19 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह इस टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। उन्होंने पावरप्ले के आखिरी ओवर में तनुजा के खिलाफ लगातार दो छक्के जड़े जिससे टीम ने पावर प्ले में टूर्नामेंट का रिकॉर्ड कायम करते हुए 87 रन बना लिये।

A solid 5⃣0⃣-run opening stand comes up between skipper Meg Lanning & @TheShafaliVerma! @DelhiCapitals cruising in the chase as they move to 69/0 after 4.4 overs



Follow the match 👉 https://t.co/ea9cEEkMGR#TATAWPL | #GGvDCpic.twitter.com/XKXa4AYif8 — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 11, 2023

लानिंग ने सातवें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर दिल्ली को यादगार जीत दिला दी। इससे पहले काप और शिखा की शानदार गेंदबाजी से पावरप्ले में ही दिल्ली ने गुजरात की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद गुजरात के पास संभलकर खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था।

काप ने पारी की दूसरी गेंद पर एस मेघना को खाता खेले बगैर चलता करने के बाद तीसरे ओवर में लगातार गेंदों पर लॉरा वोल्वार्ड्ट (01) और ऐश्लीघ गार्डनर (शून्य) के विकेट चटकाकर दिल्ली को शानदार शुरुआत दिलायी। अगले ओवर में शिखा ने दयालन हेमलता (पांच) को आउट किया।

हरलीन देओल ने दूसरे छोर से चार दर्शनीय चौके लगाये लेकिन वह काप की गेंद पर पगबाधा हो गयी। जिससे पांचवें ओवर में 28 रन पर गुजरात जायंट्स की आधी टीम पवेलियन लौट गयी। हरलीन ने 14 गेंद की पारी में 20 रन बनाये। विकेटकीपर सुषमा वर्मा ने बल्ले से एक बार फिर निराश किया और 10 गेंद में दो रन बनाकर काप का पांचवा शिकार बनी।

वेहरहम और गार्थ ने इसके बाद संभल करते हुए दौड़ कर रन चुराने पर जोर दिया। दोनों की 33 रन की साझेदारी को राधा यादव ने वेहरहम को बोल्ड कर तोड़ा। उन्होंने 25 गेंद में दो चौके की मदद से 22 रन बनाये। गार्थ को इसके बाद तनुजा के रूप में अच्छा साथी मिला और दोनों ने टीम के स्कोर को 90 के पार पहुंचाया।

Innings break!



An excellent bowling performance from @DelhiCapitals restricts Gujarat Giants to 105/9 in the first innings



Gujarat Giants will be aiming for early wickets to make this a tough chase for #DC!



Scorecard 👉 https://t.co/ea9cEEkMGR#TATAWPL | #GGvDCpic.twitter.com/CDbY4fqX52 — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 11, 2023

तनुजा 19वें ओवर में शिखा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जेमिमा रोड्रिग्ज को कैच थमा बैठी। शिखा ने इसी ओवर में गुजरात की कप्तान स्नेह राणा (दो रन) को अपनी गेंद पर कैच कर तीसरी सफलता हासिल की।

राणा का 10वें क्रम पर बल्लेबाजी करने आने का फैसला चौकाने वाला रहा। आखिरी ओवर में गुजरात गार्थ और मानसी जोशी ने नौ रन जोड़े जिससे टीम का स्कोर 100 के पार हुआ। मानसी ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम की पारी को खत्म किया।