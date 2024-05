DC vs LSG: एलएसजी को हराने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स का प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल, जानिए समीकरण

दिल्ली की 14 मैचों में यह सातवीं जीत है। टीम 14 अंक के साथ तालिका में माइनस 0.377 के नेट रन रेट के साथ पांचवें वें स्थान पर है। तालिका में तीसरे और चौथे स्थान की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (0.528) और सनराइजर्स हैदराबाद (0.406) की टीम काफी बेहतर स्थिति में है।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 15, 2024 12:08 AM