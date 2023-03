WPL 2023: मुंबई इंडियंस ने 10 लाख में खरीदा, तीन मैच, 10.1 ओवर, 50 रन और 9 विकेट, पर्पल कैप पर किया कब्जा

Highlights बाएं हाथ की स्पिनर सैका इशाक ने कमाल कर दिया। तीन मैच में 9 विकेट लेते हुए पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया। मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 10 लाख में खरीदा था।

WPL 2023: मुंबई इंडियंस खिलाड़ी और बाएं हाथ की स्पिनर सैका इशाक ने कमाल कर दिया। तीन मैच में 9 विकेट लेते हुए पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया। पहले मैच में 11 रन देकर 4, दूसरे मैच में 26 रन देकर 2 और तीसरे मैच में 13 रन देकर 3 विकेट झटक चुकी हैं।

मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 10 लाख में खरीदा था। तीन मैच में 10.1 ओवर में 50 रन देकर 9 विकेट निकाल चुकी है। मैग लैनिंग, जेमी, शेफाली वर्मा, सोफी डिवाइन का विकेट शामिल हैं। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को गुरुवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में 18 ओवर में 105 रन पर ढेर कर दिया।

Saika Ishaque, bought by Mumbai Indians for just 10 Lakh, who is yet to play for India:



3.1-1-11-4

4-0-26-2

3-0-13-3



