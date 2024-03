Women's Premier League wpl 2024: पिछली बार डब्ल्यूपीएल में 30 या 40 स्कोर पर आउट हो रही थी, 31 गेंद, 50 रन, 3 चौके और 4 छक्के, शेफाली वर्मा ने कहा- इस बार सुकून...

Highlights मैं अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में बदल पा रही हूं। मेग लानिंग के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का काफी फायदा मिला है। अपनी बल्लेबाजी से खेल को बदल दिया है।

Women's Premier League wpl 2024: आक्रामक बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने कहा कि उन्होंने अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में बदलने के लिए पिछले एक साल में अपनी शैली में छोटे मोटे बदलाव किये हैं जिसका फायदा महिला प्रीमियर लीग में मिल रहा है। वर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए अर्धशतक जमाया और दूसरे विकेट के लिये एलिसे कैप्सी (46) के साथ 82 रन की साझेदारी की। उन्होंने ‘जियो सिनेमा’ से कहा ,‘मैं पिछली बार डब्ल्यूपीएल में 30 या 40 के स्कोर पर आउट हो जा रही थी। उन पारियों से मैने काफी कुछ सीखा। उसकी की वजह से अब मैं अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में बदल पा रही हूं।’ उन्होंने कहा ,‘प्रमुख बदलाव मानसिकता में किया है और इस लय को कायम रखना चाहती हूं।’

The @DelhiCapitals hold their nerves to clinch a win in a high-scoring thriller!



They move to TOP of the Points Table



Live 💻📱https://t.co/mKFymL1O3h#TATAWPL | #RCBvDCpic.twitter.com/vlWcVfpDc5 — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 29, 2024

FIFTY & O.UT!



A massive moment in the game after Shafali Verma departs after an entertaining half-century!



Live 💻📱https://t.co/mKFymL1O3h#TATAWPL | #RCBvDCpic.twitter.com/EGH68JpRTQ — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 29, 2024

पंद्रह बरस की उम्र में भारत के लिये खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी 20 वर्ष की वर्मा ने कहा कि आस्ट्रेलिया की मेग लानिंग के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का काफी फायदा मिला है। उन्होंने कहा ,‘जब कोई अनुभवी खिलाड़ी आपके साथ हो तो आपके हावभाव खुद ब खुद बदल जाते हैं। उनके जैसी खिलाड़ी के साथ खेलना गर्व की बात है। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से खेल को बदल दिया है।’