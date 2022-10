महिला एशिया कप में भारत ने थाईलैंड को 9 विकेट से रौंदा, विरोधी टीम को 37 रनों पर किया था ढेर, स्नेह राणा ने लिए 3 विकेट

Highlights भारत ने थाईलैंड को 15.1 ओवरों में 37 रन पर ही ढेर कर दिया थाइलैंड की एकमात्र बल्लेबाज नानपट कोंचानरियोनकाइ (12) ही दोहरे अंक में पहुंच सकी स्नेह राणा ने 4 ओवर डाले, जिसमें उन्होंने केवल 9 रन दिए और 3 विकेट झटके

Women's Asia Cup T20 2022: महिला एशिया कप में भारत ने थाईलैंड को बुरी तरह से रौंदा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने थाईलैंड पर 9 विकटों से जीत दर्ज की है। सोमवार को भारत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। जिसके बाद भारत ने थाईलैंड को 15.1 ओवरों में 37 रन पर ही ढेर कर दिया। थाईलैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे नहीं टिक सकीं।

थाइलैंड की एकमात्र बल्लेबाज नानपट कोंचानरियोनकाइ (12) ही दोहरे अंक में पहुंची, शेष सभी बल्लेबाज इकाई और शून्य के अंकों में ही आउट हो गईं। 13 रनों पर थाईलैंड का एक विकेट गिरा था इसके बाद 37 रनों पर वह ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाज स्नेह राणा ने अपने कोटे के 4 ओवर डाले, जिसमें उन्होंने केवल 9 रन दिए और 3 विकेट झटके। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल दिया गया। वहीं दीप्ति शर्मा और गायकवाड़ ने दो-दो विकेट लिए। जबकि मेघना सिंह एक विकेट लेने में सफल रहीं।

Sneh Rana bags the Player of the Match Award for her impressive three-wicket haul against Thailand as #TeamIndia register a clinical 9-wicket victory. 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/1AVHjyOrSL…#AsiaCup2022 | #INDvTHAIpic.twitter.com/tBT0qD4g2f