WPL 2026 Auction: दीप्ति शर्मा WPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी, UP वारियर्स ने 3.2 करोड़ में खरीदा, जानें नीलामी में 5 सबसे महंगे खिलाड़ी

WPL 2026 Auction: दीप्ति शर्माविमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। बता दें कि शर्मा ने विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीता। ऑल-राउंडर ने तीनों सीज़न में UP वॉरियर्स के लिए कप्तानी की और खेला, लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। दिल्ली ने शुरुआती बोली 50 लाख लगाई थी, लेकिन UP के RTM ऑप्शन का इस्तेमाल करने के बाद इसे बढ़ाकर 3.2 करोड़ कर दिया गया।
दीप्ति गुरुवार को नई दिल्ली में ऑक्शन में आने वाली तीसरी प्लेयर थीं। कैपिटल्स ने दूसरी टीमों की किसी बोली के बिना 50 लाख रुपये से बोली शुरू की। जैसा कि उम्मीद थी, UP वॉरियर्स ने इंडिया की ऑल-राउंडर पर अपने राइट टू मैच ऑप्शन का इस्तेमाल किया।
दिल्ली ने बोली बढ़ाकर 3.2 करोड़ रुपये कर दी। UP वॉरियर्स ने इस कीमत को मैच करके ऑल-राउंडर को लगातार चौथे सीज़न के लिए फ्रैंचाइज़ी के साथ घर वापस ला दिया। शर्मा UP की रहने वाली हैं और अपने होम स्टेट की फ्रैंचाइज़ी में वापसी करेंगी। 3.2 Cr का प्राइस पॉइंट WPL ऑक्शन के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी बोली है, जो सिर्फ़ स्मृति मंधाना की रिकॉर्ड 3.4 बोली से पीछे है।
WPL नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी
1. स्मृति मंधाना - 3.4 करोड़ - RCB
2. दीप्ति शर्मा - 3.2 करोड़ - UP Warriorz
3. एश्ले गार्डनर - 3.2 करोड़ - गुजरात जायंट्स
4. नैट साइवर-ब्रंट - 3.2 करोड़ - मुंबई इंडियंस
