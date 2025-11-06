WPL Retentions: देखें रिटेन किए गए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, लौरा वोल्वार्ड्ट, दीप्ति शर्मा जैसे बड़े नाम इनमें शामिल नहीं

WPL Retentions: गुजरात जायंट्स ने लॉरा वोल्वार्ड्ट को रिटेन न करने का बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि सभी पांचों टीमों ने WPL ऑक्शन से पहले अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट कन्फर्म कर दी है। वोल्वार्ड्ट ने हाल ही में खत्म हुए वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और साउथ अफ्रीका को फाइनल तक पहुंचाया था, लेकिन नियमों के मुताबिक सिर्फ़ दो विदेशी खिलाड़ियों को ही रिटेन किया जा सकता है, इसलिए जायंट्स ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी बेथ मूनी और एशले गार्डनर को चुना।

वोल्वार्ड्ट के अलावा, एक और बड़ा नाम जिसे रिटेन नहीं किया गया है, वह हैं भारत की टॉप ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। वर्ल्ड कप जीतने वाली इस खिलाड़ी ने फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस दी थी और उन्हें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। दीप्ति ने 2024 में महिला प्रीमियर लीग (WPL) में भी प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीता था। उम्मीद के मुताबिक, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स जैसी दूसरी बड़ी भारतीय स्टार खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने रिटेन कर लिया है।

डीसी ने लगातार तीन फाइनल में पहुंचने के बावजूद अपनी कप्तान मेग लैनिंग को रिलीज़ कर दिया है। वर्मा, रोड्रिग्स, मैरिज़ैन कैप और सदरलैंड सभी को उसी कीमत पर रिटेन किया गया है, जबकि युवा निकी प्रसाद उनकी पांचवीं रिटेंशन हैं। एमआई ने भी युवा जी कमलिनी पर भरोसा जताया है, जबकि 2025 एडिशन की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट नेट-साइवर ब्रंट को कप्तान हरमनप्रीत से ज़्यादा कीमत पर रिटेन किया गया है। UP वॉरियर्ज़ ने सिर्फ़ एक पूर्व अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता श्वेता सेहरावत को रिटेन करके एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है।

रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट

मुंबई इंडियंस - नेट-साइवर ब्रंट (INR 3.5 करोड़), हरमनप्रीत कौर (INR 2.5 करोड़), हेले मैथ्यूज (INR 1.75 करोड़), अमनजोत कौर (INR 1 करोड़), जी कमलिनी (INR 50 लाख)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - स्मृति मंधाना (INR 3.5 करोड़), ऋचा घोष (INR 2.75 करोड़), एलिस पेरी (INR 2 करोड़), श्रेयांका पाटिल (INR 60 लाख)

गुजरात जायंट्स - एशले गार्डनर (INR 3.5 करोड़), बेथ मूनी (INR 2.5 करोड़)

UP वॉरियर्ज - श्वेता सेहरावत (INR 50 लाख)

दिल्ली कैपिटल्स - जेमिमा रोड्रिग्स (INR 2.2 करोड़), शैफाली वर्मा (INR 2.2 करोड़), एनाबेल सदरलैंड (INR 2.2 करोड़), मैरिज़ैन कैप (INR 2.2 करोड़), निकी प्रसाद (INR 50 लाख)