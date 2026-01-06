ICC Women's T20I ranking: भारतीय स्टार दीप्ति शर्मा ने आईसीसी T20I बॉलिंग रैंकिंग में टॉप स्थान गंवाया

ICC Women's T20I ranking: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर मंगलवार को बल्लेबाजों की लेटेस्ट ICC महिला T20I रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंच गईं। यह तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ पांचवें और आखिरी मैच में उनकी मैच जिताने वाली पारी के बाद हुआ। भारत ने यह मैच 15 रनों से जीता और 30 दिसंबर को खत्म हुई पांच मैचों की सीरीज़ में क्लीनस्वीप किया। हरमनप्रीत ने 43 गेंदों में 68 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता और टॉप 10 की ओर बढ़ गईं।

स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा क्रमशः तीसरे और छठे स्थान पर बनी रहीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी टॉप पर बनी हुई हैं। हालांकि, जेमिमा रोड्रिग्स टॉप 10 से बाहर हो गईं और 12वें स्थान पर हैं। दीप्ति शर्मा बॉलिंग रैंकिंग में टॉप स्थान से नीचे आ गईं, क्योंकि पांचवें T20I में 28 रन देकर एक विकेट लेना ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को टॉप पर पहुंचने से रोकने के लिए काफी नहीं था।

दीप्ति के पास सदरलैंड के 736 रेटिंग पॉइंट्स से एक पॉइंट कम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर ने नंबर 1 स्थान फिर से हासिल कर लिया है, जो उन्होंने पहली बार अगस्त 2025 में हासिल किया था, जब पाकिस्तान की स्पिनर सादिया इकबाल ने भी इसी तरह टॉप स्थान उन्हें दे दिया था।

बॉलिंग रैंकिंग में भारतीय बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरानी भी पांच स्थान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गईं। श्रीलंका के लिए, कविशा दिलहारी (एक स्थान ऊपर चढ़कर 32वें स्थान पर) और चमारी अथापथ्थु (तीन स्थान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर) ने बॉलिंग रैंकिंग में सुधार किया।

