दीप्ति शर्मा श्रीलंका की महिला टीम के खिलाफ इतिहास रचने को तैयार, सबसे ज़्यादा T20I विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनने से सिर्फ़ 4 विकेट दूर

नई दिल्ली: भारतीय महिला टीम अपनी चल रही सीरीज़ के तीसरे T20I में श्रीलंका महिला टीम से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों टीमें 26 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। यह ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय महिला टीम ने सीरीज़ के पहले T20I जीत लिए हैं, और वे आने वाले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगी ताकि सीरीज़ जीत सकें।

मैच से पहले, भारतीय महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका है। यह दिलचस्प है कि दीप्ति महिला T20I मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनने से सिर्फ़ चार विकेट दूर हैं।

फिलहाल, दीप्ति शर्मा के नाम WT20I में 148 विकेट हैं, जबकि मेगन शट 151 विकेट के साथ पहले स्थान पर हैं। अगर दीप्ति सीरीज़ के अगले दो मैचों में चार विकेट ले लेती हैं, तो वह शट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी और टॉप पर पहुंच जाएंगी।

भारत को श्रीलंका के खिलाफ एक और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

चल रही सीरीज़ की बात करें तो भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। ब्लू टीम ने सीरीज़ के पहले दो T20I में लगातार जीत हासिल की। ​​दोनों टीमें पहले T20I में विशाखापत्तनम में आमने-सामने थीं, जहां मेज़बान टीम ने आठ विकेट से जीत हासिल की।

दूसरे T20I की बात करें तो यह मैच भी विजाग में हुआ था, और भारत ने एक बार फिर जीत हासिल की, सात विकेट से जीत दर्ज की। पहले दो मैचों में जीत के साथ, आने वाला मैच ब्लू टीम के लिए सीरीज़ जीतने और अगले साल होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार करने का एक अच्छा मौका होगा।