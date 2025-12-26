IND Vs SL 3rd T20I: वर्ल्ड नंबर 1 दीप्ति शर्मा महिला T20I के शिखर पर पहुंचीं, भारत की स्टार खिलाड़ी ने बनाया दुर्लभ रिकॉर्ड

IND Vs SL 3rd T20I: वर्ल्ड नंबर 1 दीप्ति शर्मा महिला T20I के शिखर पर पहुंचीं, भारत की स्टार खिलाड़ी ने बनाया दुर्लभ रिकॉर्ड

IND Vs SL 3rd T20I: दीप्ति शर्मा शुक्रवार को वनडे और T20I दोनों फॉर्मेट में 150 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं। T20I में नंबर 1 रैंक वाली दीप्ति ने तिरुवनंतपुरम में भारत बनाम श्रीलंका तीसरे T20I में विपक्षी टीम को पूरी तरह से पस्त कर दिया। 29 साल की दीप्ति शर्मा, मेगन शट के साथ महिला T20I में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, उनके नाम 151 विकेट हैं।

शर्मा इस मैच में 148 विकेट के साथ उतरी थीं। बुखार के कारण वह पिछले मैच में नहीं खेल पाई थीं, लेकिन उन्होंने ज़ोरदार वापसी की। श्रीलंका के बल्लेबाज़ों के संघर्ष करने के बीच, दीप्ति ने शानदार कंट्रोल दिखाते हुए बीच के ओवरों में पूरी तरह से दबदबा बनाया।

दीप्ति को पावरप्ले में पहली बार गेंदबाज़ी के लिए लाया गया और उन्होंने तुरंत श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापथ्थु का विकेट लेकर कमाल कर दिया। इसके बाद 29 साल की इस खिलाड़ी ने खतरनाक कविशा दिलहारी को आउट किया, जो अच्छी फॉर्म में दिख रही थीं। फिर उन्होंने अपने आखिरी ओवर में शेहानी को भी आउट कर दिया।

दीप्ति के अब 128 पारियों में 151 विकेट हो गए हैं, उनका औसत 18.73 और इकॉनमी 6.09 है। T20I में वर्ल्ड नंबर 1, वह अब एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं जिनके पास लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के दोनों फॉर्मेट में 150 विकेट हैं।

महिला T20I में सबसे ज़्यादा विकेट (फुल मेंबर देशों में)

दीप्ति शर्मा - 151*
मेगन शट - 151
निदा डार - 144
सोफी एक्लेस्टोन - 142
एलिसा पेरी - 126

रेणुका सिंह ठाकुर के साथ दीप्ति शर्मा ने तीसरे T20I में भारत की महिला टीम को श्रीलंका को 20 ओवर में सिर्फ़ 112/7 रन पर रोकने में मदद की। श्रीलंका की पारी को कोई मोमेंटम नहीं मिल पाया क्योंकि भारत की चैंपियन गेंदबाजों ने उन्हें बांधे रखा।

भारत ने टॉप पर शेफाली वर्मा की तेज़ हाफ-सेंचुरी की मदद से आसानी से स्कोर का पीछा कर लिया। ब्लू टीम अब सीरीज़ में 2 मैच बाकी रहते हुए 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है।

