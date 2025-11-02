IND-W vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा का अर्धशतक, 53 गेंदों में 50 रन...

HighlightsIND-W vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा का अर्धशतक, 53 गेंदों में 50 रन...
IND-W vs SA-W Final: भारतीय और साउथ अफ्रीका के बीच आज महिला वर्ल्ड कप 2025 का मैच खेला जा रहा है, भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 298 रनों का स्कोर खड़ा किया है। साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 299 रनों का लक्ष्य है। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी चुनी थी जिसके बाद टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाते हुए स्मृति मांधना और शेफ़ाली वर्मा की जोड़ी ने टीम को मजबूत स्तिथि में पहुंचा दिया। शेफ़ाली वर्मा 87 रनों की शानदार पारी खेली, स्मृति मांधना ने 45 रन बनाए, जेमिमा रॉड्रिग्स 24 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर 20 रन, दीप्ति शर्मा ने शानदार खेल दिखाते हुए 58 रनों की पारी खेली, ऋचा घोष ने 34 रनों की पारी खेली, साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और टीम इंडिया को 300 रनों के अंदर ही रोक लिया।