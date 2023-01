WIPL 2023: महिला आईपीएल में अडानी और अंबानी ने खरीदी टीमें, बीसीसीआई को 4669.99 करोड़ की कमाई, यहां देखें टीम लिस्ट

Highlights अडानी स्पोटर्सलाइन ने सबसे महंगी टीम 1289 करोड़ रुपये में खरीदी। कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स ने लखनऊ टीम 757 करोड़ रुपये में खरीदी। पहली महिला प्रीमियर लीग ने पहली पुरुष आईपीएल 2008 के रिकॉर्ड तोड़ दिये।

WIPL 2023: महिला इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है। अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और लखनऊ ये पांच फ्रेंचाइजी हैं। बीसीसीआई को पहली महिला प्रीमियर लीग में पांच टीमें कुल 4669 .99 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। अडानी स्पोटर्सलाइन ने सबसे महंगी टीम 1289 करोड़ रुपये में खरीदी।

𝐁𝐂𝐂𝐈 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐟𝐮𝐥 𝐛𝐢𝐝𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞. The combined bid valuation is INR 4669.99 Cr A look at the Five franchises with ownership rights for #WPL pic.twitter.com/ryF7W1BvHH

अहमदाबाद की टीम अडानी ने खरीदी जबकि आईपीएल टीम मालिकों मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स ने 912 . 99 करोड़ रुपये, 901 करोड़ और 810 करोड़ में सफल बोलियां लगाई। कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स ने लखनऊ टीम 757 करोड़ रुपये में खरीदी।

way for a transformative journey ahead not only for our women cricketers but for the entire sports fraternity. The #WPL would bring necessary reforms in women's cricket and would ensure an all-encompassing ecosystem that benefits each and every stakeholder.