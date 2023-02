WIPL 2023: मुंबई और अहमदाबाद टीम के बीच 4 मार्च को ओपनिंग गेम, सीसीआई और डीवाई पाटिल करेंगे मेजबानी, देखें शेयडूल

Highlights बीसीसीआई ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सीजन का पहला मैच शनिवार, 4 मार्च, 2023 को खेला जाएगा। पांच टीमों का महिला आईपीएल मार्च में मुंबई में खेला जाएगा।

WIPL 2023: महिला आईपीएल (डब्ल्यूआईपीएल) की शुरुआत हो रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड महिला प्रीमियर लीग (WPL) के लिए एक ब्लॉकबस्टर ओपनिंग की योजना बना रहा है। पांच टीमों का महिला आईपीएल मार्च में मुंबई में खेला जाएगा। पहला मैच 4 मार्च (शनिवार) को टीम मुंबई और टीम अहमदाबाद के बीच खेला जाएगा।

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल 2023) का उद्घाटन सीजन रिलायंस समर्थित इंडियाविन स्पोर्ट्स और अडानी ग्रुप के अहमदाबाद के स्वामित्व वाली टीम के बीच हो सकता है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो सीजन का पहला मैच शनिवार, 4 मार्च, 2023 को खेला जाएगा।

