Mitchell Starc IPL 2024: रिकॉर्ड 24.75 करोड़ देख मन डोला!, फ्रेंचाइजी-टी20 क्रिकेट अधिक खेलेंगे स्टार्क, 50 ओवर का विश्व कप 2027 अंतिम, वनडे को कहेंगे अलविदा!

Mitchell Starc IPL 2024: राष्ट्रीय टीम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण लगभग एक दशक तक लुभावनी निजी लीग के आकर्षण से बचने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने संकेत दिया है कि वह अपने कार्यक्रम में अधिक फ्रेंचाइजी क्रिकेट को शामिल करने के लिए एक प्रारूप को छोड़ सकते हैं। हालांकि इस 34 वर्षीय तेज गेंदबाज ने यह नहीं बताया कि वह किस प्रारूप को छोड़ना चाहते हैं लेकिन यह देखते हुए कि अगला 50 ओवर का विश्व कप 2027 में होगा, संभावना है कि यह एकदिवसीय प्रारूप होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने स्टार्क को नीलामी में रिकॉर्ड 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था और उन्होंने हाल में समाप्त आईपीएल 2024 के अंत में शानदार प्रदर्शन किया।

उन्होंने दो नॉकआउट मैचों में पांच विकेट सहित टूर्नामेंट में कुल 17 विकेट लेकर शाहरुख खान के स्वामित्व वाली टीम की खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपने सर्वश्रेष्ठ वर्ष के बाद सवाल पर कि वह इसे यहां से कैसे आगे बढ़ाएंगे, स्टार्क ने संकेत दिया कि टी20 को उनके कार्यक्रम में प्रमुखता मिल सकती है।

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फाइनल में 14 रन देकर दो विकेट चटकाने वाले स्टार्क ने केकेआर की खिताबी जीत के बाद कहा, ‘‘पिछले नौ साल में मैंने निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को प्राथमिकता दी है। मैं अपने शरीर को आराम देने और क्रिकेट से दूर अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताने का मौका पाने के लिए अधिकतर इन टूर्नामेंटों से हट गया।

इसलिए निश्चित रूप से पिछले नौ वर्षों में मेरा दिमाग इसी पर केंद्रित रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं निश्चित रूप से अपने करियर के अंत के करीब हूं। एक प्रारूप को हटाया जा सकता है क्योंकि अगले विश्व कप तक अभी काफी समय है और चाहे वह प्रारूप हटे या नहीं, इससे काफी फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए दरवाजे खुल जाएंगे।’’

स्टार्क ने कहा कि इस साल के आईपीएल से उन्हें वेस्टइंडीज में एक जून से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी में मदद मिली। उन्होंने कहा, ‘‘...यह यहां होने से होने वाले फायदे का दूसरा पक्ष है, एक शानदार टूर्नामेंट में कुछ शानदार खिलाड़ी और विश्व टी20 से पहले शानदार तैयारी और सफलता बेहतरीन रही है। यह बहुत अच्छा है कि कई खिलाड़ी विश्व कप के लिए काफी अच्छी स्थिति में हैं।’’

स्टार्क को उम्मीद है कि वह अगले साल भी केकेआर के लिए खेलेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे कार्यक्रम के बारे में अच्छी तरह पता नहीं है, लेकिन मैंने इसका पूरा आनंद लिया है और उम्मीद है कि अगले साल वापस आऊंगा और उम्मीद है कि मैं फिर से बैंगनी और सुनहरे रंग की जर्सी (केकेआर की जर्सी का रंग) में दिखूंगा।’’

स्टार्क कई अन्य लोगों की तरह इस बात से सहमत थे कि इंपेक्ट खिलाड़ी नियम के कारण आईपीएल में बड़े स्कोर बने और टी20 विश्व कप में 270 जैसा बड़ा स्कोर नहीं देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह टी20 विश्व कप में स्पिनरों के लिए अधिक मदद की उम्मीद करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि दो महीने के आईपीएल के बाद उनके शरीर की हालत कैसी है तो उन्होंने कहा, ‘‘टी20 टेस्ट क्रिकेट जितना शारीरिक रूप से कठिन नहीं है और यहां गर्म, आर्द्र मौसम है, इसलिए इसका असर रहता है, लेकिन यह ठीक है। वेस्टइंडीज में यहां की तुलना में मौसम ठंडा होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यहां इंपेक्ट खिलाड़ी नियम है और विश्व कप में ऐसा नहीं है और आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जो अधिक संतुलित हो और आप ऑलराउंडरों पर अधिक भरोसा करते हो। आप अपने बल्लेबाजी ऑलराउंडर को नौवें नंबर पर नहीं उतार सकते जैसे आईपीएल में करते हैं।’’

स्टार्क ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि इतने अधिक रन बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि 270 का स्कोर बनाया जा सकता है... विकेट भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि हमने यहां बड़े स्कोर वाले मैच देखे हैं और वेस्टइंडीज में विकेट समान नहीं होंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘विकेट टर्न ले सकते हैं और टूर्नामेंट के अंत तक कम उछाल से वे अधिक खतरा पैदा कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि गेंदबाज आईपीएल की तुलना में अधिक भूमिका निभाएंगे।’’ आखिर में उनके एक बयान ने सब कुछ बयान कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘आज की रात एक आदर्श रात थी।’’