Anant Ambani, Radhika Merchant's pre-wedding: यूरोप में होगा अनंत और राधिका का दूसरा प्री-वेडिंग, जानिए मेहमानों से लेकर थीम तक के बारे में

By मनाली रस्तोगी | Published: May 27, 2024 11:55 AM

मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के दूसरे प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की मेजबानी कर रहे हैं। यह एक भव्य समारोह होने की उम्मीद है बिल्कुल मार्च 2024 में उनके जामनगर प्री-वेडिंग समारोह की तरह।