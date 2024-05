Kolkata Knight Riders Winner IPL 2024: भगवान ने बचा ली!, पिच ने दिखा दी रंग, भाग्यशाली रहे पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला, कप्तान श्रेयस अय्यर ऐसे शेयर किया वीडियो

Highlights Kolkata Knight Riders Winner IPL 2024: मिचेल स्टार्क ने इतना शानदार प्रदर्शन किया। Kolkata Knight Riders Winner IPL 2024: युवाओं के लिए उनसे सीख लेनी चाहिए। Kolkata Knight Riders Winner IPL 2024: सनराइजर्स हैदराबाद को शानदार खेल दिखाने के लिए बधाई दी।

Kolkata Knight Riders Winner IPL 2024: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 2024 इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने के बाद कहा कि वे भाग्यशाली रहे कि उन्हें पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद पर आठ विकेट की जीत दर्ज करने के बाद श्रेयस ने कहा, ‘भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल है। हमने खिलाड़ियों से जैसी उम्मीद कि उन्होंने वैसा ही प्रदर्शन किया। आज हम भाग्यशाली रहे कि पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला।’ उन्होंने कहा, ‘‘सनराइजर्स हैदराबाद को शानदार खेल दिखाने के लिए बधाई दी। यह दबाव वाला मैच था। मिचेल स्टार्क ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, युवाओं के लिए उनसे सीख लेनी चाहिए।’

श्रेयस ने आंद्रे रसेल की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘रसेल के पास जादुई छड़ी है। ज्यादातर मैचों में उसने हमें विकेट दिलाये हैं। इसके बाद वेंकटेश अय्यर ने हमारे लिए जीत आसान कर दी। यह एकजुट प्रयास था। हमारे लिए शानदार सत्र रहा।’ इसके बाद श्रेयस ने बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह से ट्राफी हासिल की।

पोडियम पर केकेआर के खिलाड़ी ट्राफी के साथ फोटो खिंचाने और जश्न मनाने लगे। उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने कहा, ‘विपक्षी टीम ने कमाल की गेंदबाजी की। उनके गेंदबाजों ने हमें कोई मौका नहीं दिया। अहमदाबाद में पिछले मैच की तरह यह पेचीदा विकेट था। 200 रन से ज्यादा का विकेट नहीं था। पर 160 रन बनाने से मौका मिल जाता।’

उन्होंने कहा, ‘हमने बल्ले से तीन बार 250 रन के स्कोर बनाये। यह शानदार सत्र रहा। हमारी टीम और स्टाफ शानदार था।’ सुनील नारायण को ‘मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर’ (प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट) चुना गया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने वाले मिचेल स्टार्क को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ से नवाजा गया।

नितीश रेड्डी को ‘एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन’ का खिताब दिया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली को ‘ओंरेज कैप’ और हर्षल पटेल को ‘पर्पल कैप’ मिली। रमनदीप सिंह को ‘कैच ऑफ द सीजन’ का पुरस्कार मिला। हैदराबाद क्रिकेट संघ को ‘सर्वश्रेष्ठ पिच और मैदान’ का खिताब मिला।