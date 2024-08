WI vs SA 2nd Test 2024: घर में हारेगी इंडीज टीम!, दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 239 रन की बढ़त, 5 विकेट हाथ में, खेल में 3 दिन बाकी

Highlights WI vs SA 2nd Test 2024: वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 144 रन पर आउट हो गई थी। WI vs SA 2nd Test 2024: दूसरी पारी में पांच विकेट पर 223 रन बनाए हैं। WI vs SA 2nd Test 2024: वियान मुल्डर 34 रन बनाकर खेल रहे हैं।

WI vs SA 2nd Test 2024: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज पर 239 रन की बढ़त बना ली है। मेहमान टीम पहली बार सीरीज में मेजबान पर भारी है। काइल वेरेन और वियान मुल्डर ने छठे विकेट के लिए 84 नाबाद साझेदारी कर चुके हैं। छठे विकेट की साझेदारी से दक्षिण अफ्रीका को काफी मदद मिली है। इससे पहले एडेन मार्कराम और काइल वेरेन ने कमाल की पारी खेली। दोनों ने अर्धशतक ठोके। अपनी पहली पारी में 160 रन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट पर 223 रन बनाए हैं।

South Africa fight back with a strong bowling performance to take the lead 🤩#WTC25 | #WIvSA 📝: https://t.co/KX6GNmQYA6pic.twitter.com/qxXWnWYEFa — ICC (@ICC) August 16, 2024

वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में 144 रन पर आउट हो गई थी। मार्कराम ने 50 रन बनाए जबकि वेरेन 51 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ दूसरे छोर पर वियान मुल्डर 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज की तरफ से जेसन होल्डर ने नाबाद 54 रन की पारी खेली।

🟢🟡Day 2 | STUMPS



Great test match cricket once again on day 2!



🇿🇦South Africa 160/10 (1st Innings)

🏝️West Indies 144/10 (1st Innings)

🇿🇦South Africa 223/5 (2nd Innings)



South Africa lead by 239 runs#WozaNawe#BePartOfIt#SAvWIpic.twitter.com/rGHrsdAa59 — Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 16, 2024

उन्होंने शमर जोसेफ (25) के साथ दसवें विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को दक्षिण अफ्रीका के स्कोर के करीब पहुंचाया। प्रोविडेंस स्टेडियम में शुरुआती दिन 17 और दूसरे दिन आठ विकेट गिरे। वियान मुल्डर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए चार विकेट लिए।

Vicious Verreynne! 🔥



Kyle shows great nerve and notches up his fifty before the end of day 2.



Can he capitalise on it on day 3 tomorrow?😃#WozaNawe#BePartOfIt#SAvWIpic.twitter.com/1vrHmhJr2R — Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 16, 2024

वेस्टइंडीज की तरफ से पहली पारी में तीन विकेट लेने वाले जेडेन सील्स ने दूसरी पारी में अभी तक 52 रन देकर तीन विकेट लिए हैं। इन दोनों टीम के बीच त्रिनिदाद में खेला गया पहला मैच बारिश से प्रभावित रहा था तथा ड्रॉ समाप्त हुआ था। दो टेस्ट मैच की सीरीज के बाद इन दोनों टीमों के बीच तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की सीरीज खेली जाएगी।