WI vs NZ 3rd T20I: टीम इंडिया कप्तान से आगे निकले न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज, तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड, टी20 मैच में सबसे अधिक शतक किस खिलाड़ी के नाम

WI vs NZ 3rd T20I: न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में केवल 15 रन ही बना पाए। इस दौरान गुप्टिल ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

मार्टिन गप्टिल भारत के कप्तान रोहित शर्मा (3487 रन) को छोटे अंतर से पछाड़कर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। गुप्टिल ने 15 रन बनाए, लेकिन रोहित को पीछे छोड़ने के लिए पर्याप्त था। वह अपने टी20ई करियर में 3497 रन बना चुके हैं।

खिलाड़ी मैच पारी रन

मार्टिन गप्टिल 121 117 3497

रोहित शर्मा 132 124 3487

विराट कोहली 99 91 3308

Martin Guptill to the top!



The @BLACKCAPS opener goes to No.1, though there is an Asia Cup around the corner for two batters in the chasing pack 🏏



More on Guptill's record and #WIvNZ: https://t.co/aws5Z9q9hLpic.twitter.com/cTijVVXjPY