West Indies vs Bangladesh Series: वनडे सीरीज पर बांग्लादेश का कब्जा, टेस्ट और टी20 का बदला, वेस्टइंडीज को नौ विकेट हराया

Highlights बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिये भेजा और 35 ओवर में 108 रन पर आउट कर दिया। 21 ओवर से भी कम में एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने दो वनडे छह और नौ विकेट से जीते।

West Indies vs Bangladesh Series: बांग्लादेश के स्पिनर मेहदी हसन मिराज और नसुम अहमद ने सात विकेट लिए, जिससे बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को हराकर गुयाना में सीरीज जीत दर्ज की।बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान के बाद वेस्टइंडीज से सीरीज जीत ली।

इसके साथ ही बांग्लादेश ने अब अपनी पिछली सात द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज में से छह में जीत हासिल कर ली है। टेस्ट और टी20 सीरीज हारने के बाद बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को नौ विकेट से हराकर एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज जीत ली। बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिये भेजा और 35 ओवर में 108 रन पर आउट कर दिया।

Bangladesh move to an unassailable 2-0 series lead with an emphatic win in Guyana!



Watch the third and final #WIvBAN ODI live and FREE on https://t.co/MHHfZPyHf9 (in selected regions) 📺 pic.twitter.com/gbF1qdMMEs — ICC (@ICC) July 13, 2022

इसके बाद 21 ओवर से भी कम में एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने दो वनडे छह और नौ विकेट से जीते। यह द्विक्षीय सीरीज में उसकी लगातार पांचवीं जीत है। आखिरी वनडे और टूर मैच शनिवार को यहीं पर होगा । वेस्टइंडीज की टीम बांग्लादेश के स्पिनरों का सामना नहीं कर सकी।

🇧🇩 Bangladesh clinch the ODI series

🕸️ Spinners dominate for the visitors

📉 Disappointing display by West Indies



Key talking points from the second #WIvBAN ODI 👇https://t.co/FkxXJt3FoZ — ICC (@ICC) July 14, 2022

मेहदी हसन मिराज ने 29 रन देकर चार विकेट लिये। बांग्लादेश के लिये तामिम इकबाल ने 62 गेंद में सात चौकों की मदद से नाबाद 50 रन बनाये जबकि लिटन दास 27 गेंद में 32 रन बनाकर नाबाद रहे जिसमें छह चौके शामिल थे।