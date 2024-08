Watch Video: बल्ला है या गदा!, 250 की स्ट्राइक रेट से अफ्रीकी बॉलर पर टूटे पूरन, 65 रन, 26 गेंद, 2 चौके और 7 छक्के, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वेस्टइंडीज की जीत, देखें वीडियो

Highlights West Indies vs South Africa 1st T20I 2024: निकोलस पूरन ने 2 चौके और 7 छक्के मारे। West Indies vs South Africa 1st T20I 2024: निकोलस पूरन ने 26 गेंदों में नाबाद 65 रनों की पारी खेली। West Indies vs South Africa 1st T20I 2024: निकोलस पूरन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

West Indies vs South Africa 1st T20I 2024: वेस्टइंडीज के खिलाड़ी निकोलस पूरन जब रंग में हो तो किसी बॉलर पर टूट पड़ते हैं। टी20 मैच पूरन का जवाब नहीं है। बॉलर पर चौके और छक्के की ऐसी बारिश करते हैं कि गेंदबाज सोच में पड़ जाता है। तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की लीड ले ली। सीरीज का दूसरा मैच रविवार को इसी स्थान पर होगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में इंडीज की टीम 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 176 रन बनाकर बाजी मार ली।

The #MenInMaroon make it look easy, completing their highest run chase in the Caribbean in 7️⃣ years! 🏏💥#WIvSA#T20Festpic.twitter.com/V5r5eEc9To — Windies Cricket (@windiescricket) August 23, 2024

त्रिनिदाद में निकोलस पूरन का बल्ला जमकर बोला। पूरन 250 की स्ट्राइक रेट से अफ्रीकी बॉलर पर टूट पड़े। 2 चौके और 7 छक्के की मदद से 26 गेंद में 65 रन की पारी खेली। पूरन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। दक्षिण अफ्रीका के ट्रिस्टन स्टब्स की पारी बेकार गई। ट्रिस्टन स्टब्स ने 42 गेंद में 76 रन की पारी खेली थी, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल था। पैट्रिक क्रूगर ने 32 गेंदों में 44 रन बनाए।

7️⃣ Maximums, 2️⃣ Fours 💪🏾



Four consecutive 6️⃣s in one over 🔥



An unbelievable performance from Nicholas Pooran#WIvSA#T20Fest#MenInMaroonpic.twitter.com/QGlh5f6RwZ — Windies Cricket (@windiescricket) August 23, 2024

वेस्टइंडीज ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और एलिक अथानाजे (40) और शाई होप (51) की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े पूरन ने जल्द ही जिम्मेदारी संभाली और अपनी टीम को 13 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। वेस्टइंडीज ने ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी स्टेडियम में कमाल कर दिया।

The most boundaries to go with the most runs for West Indies in T20Is!👏🏿🙌🏾#WIvSA#T20Festpic.twitter.com/UDjf5ridw0 — Windies Cricket (@windiescricket) August 24, 2024

वेस्टइंडीज के रोस्टन चेस ने एक गेंद पर चौका लगाकर जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज क्वेना मफाका ने 18 साल और 137 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। अफ्रीका के लिए रिकॉर्ड बनाया। मफाका 3.5 ओवर में 25 रन देकर एक विकेय लिया।