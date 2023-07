WATCH: जब लंका प्रीमियर लीग में मैच के बीच मैदान पर आ गया सांप, शाकिब अल हसन ने दी यह प्रतिक्रिया

Highlights मैच के दौरान पिच पर एक सांप के आने से खेल को कुछ देर के लिए रोक दिया गया यह घटना दांबुला के 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें ओवर के दौरान हुई इस दौरान गॉल टाइटंस के स्टार शाकिब अल हसन ने सांप को लेकर इशारा किया

Lanka Premier League: श्रीलंका टी20 लीग में सोमवार को गॉल टाइटन्स और दांबुला ऑरा के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान पिच पर एक सांप के आने से खेल को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। यह घटना दांबुला के 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें ओवर के दौरान हुई। इस दौरान गॉल टाइटंस के स्टार शाकिब अल हसन को इशारा करते हुए देखा जा सकता था क्योंकि अंपायर सांप को मैदान से बाहर भगाने की कोशिश कर रहे थे। खिलाड़ियों ने खूब हंसी-मजाक किया। गॉल ने अंततः एक ओवर के एलिमिनेटर में मैच जीत लिया।

बाबर आजम, शाकिब अल हसन, डेविड मिलर जैसे स्टार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) 2023 में दहाड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि लीग 30 जुलाई से 21 अगस्त तक श्रीलंका में खेली जानी है। बाबर आज़म, शाकिब अल हसन, डेविड मिलर जैसे लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ-साथ लोकप्रिय श्रीलंकाई सितारे थिसारा परेरा और वानिदु हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज और कप्तान दासुन शनाका सहित अन्य की उपस्थिति लीग में दिखेगी। चौथे सीजन के लिए मैच दो स्थानों - कोलंबो और कैंडी में आयोजित किए जा रहे हैं।

वहीं एलपीएल के आधिकारिक अधिकार धारक आईपीजी ग्रुप के संस्थापक और सीईओ अनिल मोहन शंखधर ने कहा, "हमें लंका प्रीमियर लीग 2023 के चौथे संस्करण के लिए आधिकारिक टेलीविजन प्रसारक के रूप में स्टार स्पोर्ट्स की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। एलपीएल की शुरुआत के बाद से, इसने न केवल क्रिकेट के एक रोमांचक ब्रांड का प्रदर्शन किया है, बल्कि लगातार प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को निखारने के लिए के लिए एक मंच भी प्रदान किया है।''

