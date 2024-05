ICC T20 World Cup 2024: टी20 विश्व कप के लिए श्रीलंका की टीम का हुआ ऐलान, हसरंगा करेंगे अगुवाई, पथिराना भी शामिल

Highlights टीम की घोषणा के मुताबिक, वानिंदु हसरंगा विश्वकप में श्रीलंका का नेतृत्व करेंगे पथिराना को भी टी20 विश्व कप के लिए श्रीलंका की टीम में शामिल किया गया दिलशान मधुशंका को भी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल किया गया

कोलंबो: हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए गुरुवार को श्रीलंका की टीम में शामिल किया गया, जिसका नेतृत्व वानिंदु हसरंगा करेंगे। पथिराना इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए चोटिल हो गए थे। टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद यह तेज गेंदबाज वापस कोलंबो लौट गया था।

उन्होंने चेन्नई की तरफ से केवल छह मैच खेले जिसमें 13 विकेट लिए। उनका इकोनॉमी रेट 7.68 रहा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका को भी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल किया गया है। चोटिल होने के कारण वह आईपीएल में नहीं खेल पाए थे। कप्तान हसरंगा भी चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं। उन्हें भी चोटिल होने के कारण आईपीएल से हटना पड़ा था।

Here's your Sri Lankan squad ready to roar at the ICC #T20WorldCup 2024 in the USA and Caribbean! 🇱🇰



