IND Vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ विजयी रन बनाने के बाद जश्न मनाते अश्विन, कोहली और द्रविड़ खुशी से झूम उठे, देखें वीडियो

IND Vs BAN: टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 2-1) का बदला ले लिया। टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम किया। श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने विषम परिस्थितियों में धैर्य और प्रतिबद्धता का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए आठवें विकेट के लिए 71 रन की अटूट साझेदारी करके तीन विकेट से रोमांचक जीत दिलाई।

रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेश के खिलाफ दबाव में नाबाद 42 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए संकटमोचक का काम किया। केएल राहुल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट में शाकिब अल हसन की टीम को तीन विकेट से हरा दिया। स्टार स्पिनर नंबर 9 पर बल्लेबाजी के लिए आए और श्रेयस अय्यर (नाबाद 29) के साथ 105 गेंदों में नाबाद 71 रन जोड़े। रविचंद्रन अश्विन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया।

