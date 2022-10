Virat kolhi IND vs SA: अंतिम टी20 में नहीं खेलेंगे कोहली, इस खिलाड़ी को मिल सकती है जगह

Highlights पूर्व भारतीय कप्तान ने रविवार को 28 गेंदों पर नाबाद 49 रन की पारी खेली थी। 16 रन से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। वेस्टइंडीज के खिलाफ कैरेबियाई देशों में खेली गई वनडे और टी20 सीरीज से विश्राम दिया गया था।

Virat kolhi IND vs SA: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से विश्राम दिया गया है। भारतीय टीम के गुवाहाटी में रविवार को सीरीज अपने नाम करने के बाद कोहली सोमवार की सुबह मुंबई रवाना हो गए।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने कहा,‘‘ उन्हें (कोहली) अंतिम टी20 मैच से विश्राम दिया गया है।’’ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैच के बाद भारतीय टीम मुंबई जाएगी जहां कोहली टीम से जुड़ेंगे। भारतीय टीम टी20 विश्व कप में खेलने के लिए छह अक्टूबर को मुंबई से ही ऑस्ट्रेलिया के रवाना होगी।

In addition to the run fest, a special moment as we sign off from Guwahati. ☺️#TeamIndia | #INDvSA | @imVkohli | @DineshKarthikpic.twitter.com/SwNGX57Qkc