DC VS LSG IPL 2024: मालिक गोयनका से विवाद, आज मैच में नहीं खेलेंगे राहुल!, प्लेऑफ की दौड़ में रेस लगाएंगे दिल्ली-लखनऊ, कौन मारेगा बाजी, जानें लाइव अपडेट

Highlights Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants, 64th Match Live Score IPL 2024: शाम 7 बजे टॉस होगा। Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants, 64th Match Live Score IPL 2024: शाम7.30 बजे मैच शुरू होगा। Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants, 64th Match Live Score IPL 2024: अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants, 64th Match Live Score IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 के 64वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) की टीम है। दोनों टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। आज जो मैच हारेगा वह रेस से बाहर हो जाएगा। दिल्ली की टीम अरुण जेटली स्टेडियम में लखनऊ टीम की मेजबानी करेगी। दिल्ली की टीम के पास 13 मैच में 6 जीत और 7 हार के साथ 12 अंक लेकर छठे स्थान पर है। मैच शाम 7.30 बजे से जियो पर देख सकते हैं।

लखनऊ की टीम के पास 12 मैच में 6 जीत और 6 हार के साथ 12 अंक लेकर 7वें पायदान पर है। दिल्ली रन रेट में आगे है। लेकिन लखनऊ के पास अभी 2 मैच है। टीम के मालिक संजीव गोयनका से पिछले मैच में कप्तान केएल राहुल की नोकझोंक हो गई थी। ऐसी संभावना है कि राहुल आज मैच में नहीं खेलेंगे। विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी।

खेले गए मैच: 4

दिल्ली कैपिटल्स: 1

लखनऊ सुपर जाइंट्स: 3

अंतिम परिणाम: डीसी 6 विकेट से जीता (अप्रैल, 2024)

अरुण जेटली स्टेडियमः डीसी का आईपीएल में ओवरऑल रिकॉर्ड

खेले गए मैच: 81

दिल्ली कैपिटल्स: 35

दिल्ली कैपिटल्स हारे: 44

परिणाम नहींः 1

अंतिम परिणाम: राजस्थान रॉयल्स को 20 रनों से हराया (2024)।

टीम इस प्रकार हैं:

लखनऊ सुपर जाइंट्स: क्विंटन डिकॉक, लोकेश राहुल (कप्तान), दीपक हुड्डा, आयुष बडोनी, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, कृणाल पंड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, शमार जोसेफ, यश ठाकुर, मणिमारन सिद्धार्थ, प्रेरक मांकड़, अरशद खान, कृष्णप्पा गौतम, अमित मिश्रा, काइल मायर्स, एश्टन टर्नर, मैट हेनरी, नवीन-उल-हक, देवदत्त पडिक्कल, युद्धवीर सिंह चरक, मयंक यादव और अर्शिन कुलकर्णी।

दिल्ली कैपिटल्स: पृथ्वी साव, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, अभिषेक पोरेल, शाई होप, ऋषभ पंत, सुमित कुमार, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, इशांत शर्मा, खलील अहमद, कुमार कुशाग्र, प्रवीण दुबे, ललित यादव, लिजाड विलियम्स, डेविड वार्नर, झाय रिचर्डसन, एनरिक नोर्किया, यश धुल, मिशेल मार्श, रिकी भुई, रसिख सलाम, विक्की ओस्तवाल, स्वास्तिक चिकारा।

प्लेऑफ की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश करेंगे लखनऊ और दिल्ली

खराब फॉर्म से जूझ रही लखनऊ सुपर जाइंट्स की टीम आईपीएल प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदें जीवंत रखने के लिए मंगलवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी जिसकी नॉकआउट में जगह बनाने की मामूली उम्मीद बरकरार है। सुपर जाइंट्स के कप्तान के रूप में लोकेश राहुल के भविष्य को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं।

क्योंकि बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 10 विकेट की हार के बाद टीम के मालिक संजीव गोयनका ने उन्हें सार्वजनिक तौर पर फटकार लगाई थी। इस तरह की अटकलें हैं कि राहुल पद छोड़ सकते हैं या टीम का साथ छोड़ने से पहले अंतिम दो मैच में कप्तानी की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में यह भारतीय बल्लेबाज बल्ले से जवाब देकर सत्र का शानदार अंत करना चाहेगा।

राहुल काफी अच्छी फॉर्म में नहीं हैं और भारत की टी20 विश्व कप टीम में भी जगह नहीं बना पाए हैं। लखनऊ की टीम भी 12 अंक के साथ सातवें स्थान पर चल रही है और दिल्ली तथा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के साथ अभी शीर्ष चार से बाहर है। दिल्ली और आरसीबी के भी 12-12 अंक हैं।

राहुल और उनकी टीम को अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए पांच दिन का समय मिला है और रविवार रात आरसीबी के खिलाफ शिकस्त झेलने वाली दिल्ली की टीम के खिलाफ अपना सब कुछ झोंकना चाहेगी। राहुल के अलावा क्विंटन डिकॉक की खराब फॉर्म के कारण भी सुपर जाइंट्स को मौजूदा सत्र में पावर प्ले में जूझना पड़ा है।

जिससे मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ियों पर दबाव बड़ा है। पूरन और आयुष बडोनी पिछले मैच में टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में सफल रहे थे लेकिन गेंदबाज बुरी तरह से विफल रहे जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने 9.4 ओवर में ही 167 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया जो टी20 क्रिकेट में रिकॉर्ड है।

टीम को तेज गेंदबाज मयंक यादव के चोटिल होने का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है क्योंकि यश ठाकुर और नवीन उल हक उनकी कमी को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। मोहसिन खान भी चोट के कारण पिछले मैच में नहीं खेले थे। कृणाल पंड्या और रवि बिश्नोई की स्पिन जोड़ी भी सनराइजर्स के खिलाफ पूरी तरह से नाकाम रही।

दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को एक मैच के निलंबन के बाद कप्तान ऋषभ पंत की वापसी से मजबूती मिलेगी। टीम को सुपर जाइंट्स के खिलाफ क्षेत्ररक्षण में सुधार करना होगा क्योंकि टीम ने आरसीबी के खिलाफ कई कैच टपकाए। गेंदबाजों ने आरसीबी के बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत करने का मौका दिया।

जबकि उसके बल्लेबाजों ने पावर पले में चार ओवर के भीतर ही चार विकेट गंवा दिए जिससे टीम मौजूदा आईपीएल में 140 रन के अपने न्यूनतम स्कोर पर सिमट गई। दिल्ली ने हालांकि मौजूदा सत्र में चार बार 200 से अधिक रन बनाए हैं और टीम को यह प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद होगी जिससे कि प्ले ऑफ में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार रख सके।

जेक फ्रेजर-मैकगर्क सात मैच में 237.41 के स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाकर टीम के सबसे प्रभावी बल्लेबाज रहे हैं। अभिषेक पोरेल (269 रन, 156.39 स्ट्राइक रेट), पंत (413 रन, 156.43 स्ट्राइक रेट) और ट्रिस्टन स्टब्स (321 रन, 185.54 स्ट्राइक रेट) ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। गेंदबाजी में कुलदीप यादव (15) और अक्षर पटेल (10) की स्पिन जोड़ी ने मिलकर 25 विकेट चटकाए हैं। खलील अहमद (16 विकेट) और मुकेश कुमार (16 विकेट) ने भी टीम को सफलताएं दिलाई हैं।