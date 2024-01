विराट कोहली 2023 में विकिपीडिया पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले एशियाई व्यक्तित्व बने

Highlights कोहली को अक्सर क्रिकेट के खेल की शोभा बढ़ाने वाले महानतम बल्लेबाजों में से एक माना जाता है 35 वर्षीय इस खिलाड़ी के न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं भारत के पूर्व कप्तान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके प्रभुत्व के कारण अक्सर 'किंग' के रूप में सम्मानित किया जाता है

नई दिल्ली: टीम इंडिया के करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली 2023 में विकिपीडिया पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले एशियाई व्यक्तित्व के चार्ट में शीर्ष पर हैं। कोहली को अक्सर क्रिकेट के खेल की शोभा बढ़ाने वाले महानतम बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। 35 वर्षीय इस खिलाड़ी के न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं।

भारत के पूर्व कप्तान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके प्रभुत्व के कारण अक्सर 'किंग' के रूप में सम्मानित किया जाता है, उनके नाम कई रिकॉर्ड और मील के पत्थर हैं। कोहली न सिर्फ मैदान पर 'किंग' हैं, बल्कि मैदान के बाहर भी वह 'किंग' हैं क्योंकि पिछले साल वह बीटीएस के जुंगकुक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को हराकर एशियाई लोगों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले व्यक्तित्व बन गए थे।

विराट कोहली के लिए 2023 एक प्रभावशाली वर्ष था क्योंकि वह कुछ वर्षों के खराब दौर के बाद पूरी तरह से मुक्ति की स्थिति में थे। कोहली पिछले साल 35 मैचों में 66.06 की औसत से 2048 रन बनाकर दूसरे रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरे। भारत के पूर्व कप्तान की खोज वनडे विश्व कप के दौरान चरम पर थी, जिसमें वह 50 वनडे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने।

आईपीएल 2023 में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व कप्तान 14 मैचों में 53.25 की औसत से दो शतक और छह अर्धशतक सहित 639 रन के साथ चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरे। विराट कोहली का अंतरराष्ट्रीय करियर 2023 में फिर से शिखर पर, प्रशंसकों को करिश्माई बल्लेबाज का विंटेज संस्करण देखने को मिलेगा।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान, वेंकटेश प्रसाद ने कोहली को वर्तमान पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया, जबकि 2023 भारत के पूर्व कप्तान के लिए अभूतपूर्व वर्ष रहा है। उन्होंने लिखा, “उसने फिर से साबित कर दिया है कि वह एक चैंपियन है और इस पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, यह उसके लिए एक अभूतपूर्व वर्ष रहा है। इसे वह अपना सर्वश्रेष्ठ वर्ष मानेंगे, खासकर इसलिए क्योंकि यह उनके लिए कुछ कठिन वर्षों के बाद आया था। वह भूख और जोश ताज़ा था और एक सच्चे चैंपियन का संकेत था जो विराट है।”

He has proved again that he is a champion and the best batsman of this generation, been a phenomenal year for him. Would rate this as his best year, especially since it had come after a couple of difficult years for him. That hunger and zeal was refreshing and sign of a true… https://t.co/aTi97mm28b