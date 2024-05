IPL 2024 Points Table Orange-Purple Cap: दो टीम के पास 16-16, एक के पास 14, 3 टीम की झोली में 12-12 और 4 टीम के पास 8-8 अंक

Highlights IPL 2024 Points Table orange-purple cap: दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की उम्मीद बढ़ गई है। IPL 2024 Points Table orange-purple cap: लखनऊ सुपर जाइंट्स के साथ प्लेऑफ की मध्य तालिका की दौड़ में शामिल हो गई है। IPL 2024 Points Table orange-purple cap: हैदराबाद में लखनऊ को बुरी तरह से हराया।

IPL 2024 Points Table Orange-Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) में बदलाव हो रहा है। अंक तालिका में उतार-चढ़ाव जारी है। अभी तक कोई टीम प्लेऑफ में पहुंच नहीं सकी है। इस बार रन रेट काफी अहम रहेगा। दिल्ली ने शानदार जीत के साथ आईपीएल प्लेऑफ (IPL Playoffs) की अपनी कम उम्मीदों को जिंदा रखा। सनराइजर्स हैदराबाद के पास 14 अंक है। दिल्ली अब 12-12 अंकों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जाइंट्स के साथ प्लेऑफ की मध्य तालिका की दौड़ में शामिल हो गई है। केकेआर की टीम 16 अंक के साथ पहले स्थान पर है। राजस्थान टीम के पास भी 16 अंक है और रन रेट के कारण दूसरे पायदान पर है।

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 16

2- राजस्थान रॉयल्सः 16

3- सनराइजर्स हैदराबादः 14

4- चेन्नई सुपर किंग्सः 12

5- दिल्ली कैपिटल्सः 12

6- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

7- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 8

8- पंजाब किंग्सः 8

9- मुंबई इंडियंसः 8

10- गुजरात टाइटंसः 8।

1- विराट कोहलीः 542

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 541

3- संजू सैमसनः 471

4- सुनील नारायणः 461

5- ट्रैविस हेडः 444।

