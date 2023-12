Vijay Hazare Trophy Final 2023: पहली बार चैंपियन, हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी पर किया कब्जा

Highlights हरियाणा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 287 रन बनाए। राजस्थान ने कर्नाटक को छह विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया था। हरियाणा ने पांच बार की चैम्पियन तमिलनाडु को 63 रन से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी।

Vijay Hazare Trophy Final 2023: हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 पर कब्जा किया। हरियाणा ने मैच 30 रन से जीत दर्ज की। पहली बार चैंपियन बनने का सपना पूरा हुआ। हरियाणा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 287 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम 257 रन पर आउट हो गई।

सुमित कुमार को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सीरीज पुरस्कार दिया गया। कुमार ने कहा कि बहुत अच्छा एहसास और इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। जब मैं बल्लेबाजी के लिए उतरता हूं तो किसी भी परिस्थिति में रन बनाने की कोशिश करता हूं। परिस्थितियों का उपयोग करना चाहता था। शुरुआत में मुझे सहायता मिली।

हर्षल पटेल ने अपने पहले चार ओवरों में 31 रन दिए थे। शानदार वापसी की। आईपीएल से पहले लय हासिल की। अनुभवी तेज गेंदबाज ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर राजस्थान को हिलाकर रख दिया और वे इससे उबर नहीं सके। हर्षल पटेल ने तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए। अंकित कुमार और अशोक मेनारिया के बीच शतकीय साझेदारी ने बाजी पलट दी।

हरियाणा सातवें आसमान पर है। खिलाड़ी खुश हैं और एक-दूसरे से हाथ मिला रहा है। फ़ाइनल में दो अजेय टीमें और एक रोमांचक मैच देखा है। 288 रन का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत खराब रही। सुमित कुमार नई गेंद से बेहतरीन गेंदबाजी की। दीपक हुडा (कर्नाटक के खिलाफ सेमीफाइनल में एक शतक, आज गोल्डन डक) का बेशकीमती विकेट भी शामिल था।

पंजाब के रूप में एक नया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता था। अब हमारे पास एक नया विजय हजारे ट्रॉफी विजेता भी है। क्या यह सिलसिला 5 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी के साथ भी जारी रहेगा? समय ही बताएगा। कप्तान मेनारिया ने जयदेव शाह से ट्रॉफी प्राप्त की। 10 मैचों में 10 जीत और हरियाणा ने अपना पहला विजय हजारे खिताब जीता।

