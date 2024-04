Amit Shah In Bhilwara: 'राहुल बाबा और उनकी बहन हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन मनाने जाते हैं', चुनावी सभा में बोले अमित शाह

Highlights अमित शाह ने कहा कि ये राहुल बाबा और उनकी बहन हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन मनाने जाते हैं प्रियंका गांधी चुनाव के बीच थाइलैंड छुट्टी मनाकर आई हैं अमित शाह ने कहा, दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाले नरेन्द्र मोदी हैं

Amit Shah In Bhilwara:राजस्थान के भीलवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ये राहुल बाबा और उनकी बहन हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन मनाने जाते हैं। प्रियंका गांधी चुनाव के बीच थाइलैंड छुट्टी मनाकर आई हैं। दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाले नरेन्द्र मोदी हैं। एक ओर सोनिया गांधी का एजेंडा है कि मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ। दूसरी ओर मोदी का एजेंडा है मेरे भारत को महान भारत बनाओ।

#WATCH | Addressing a rally in Bhilwara, Rajasthan, Union Home Minister Amit Shah says, "Rahul Baba and his sister go for vacation abroad every 3 months... On the other hand, there is PM Narendra Modi who has not taken leave even on Diwali for 23 years..."#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/n0VzHVZ3wV — ANI (@ANI) April 20, 2024

पिछले 10 साल के अंदर मोदी ने जितने भी वादे किए, वो सभी वादे उन्होंने पूरे किए।मोदी जी ने देश की जनता को गारंटी दी है कि 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर पर ले जाएंगे। समग्र देश में समान नागरिक संहिता आएगी। पूरे देश में और 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा।

10 साल में जो कहा वो किया

अमित शाह ने कहा कि कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति लाकर और नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर पहुंचाकर मोदी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। हम विश्व में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, मोदी के कार्यकाल में हम अब विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तीसरी बार आप मोदी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

#WATCH | Addressing the Vijay Shankhnaad Rally in Bhilwara, Rajasthan, Union Home Minister Amit Shah says, "The first phase of elections was held yesterday...All 12 seats of Rajasthan are in favour of PM Narendra Modi. Rajasthan is going to make a hat-trick by electing PM… pic.twitter.com/Og20qpmC76 — ANI (@ANI) April 20, 2024

शाह ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ट्रस्ट ने कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण भेजा। लेकिन अपने वोटबैंक के लालच के कारण कांग्रेस रामलला के दर्शन करने भी नहीं गए। जो लोग वोटबैंक के लालच के कारण रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, उन्हें देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी।

ये चुनाव स्पष्ट रूप से 2 खेमों में बंटा हुआ है। एक ओर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का भी जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेन्द्र मोदी हैं। कल पहले चरण का चुनाव था। राजस्थान की 12 की 12 सीटें नरेन्द्र मोदी की झोली में जा रही हैं। राजस्थान हैट्रिक करके तीसरी बार सभी 25 सीटें नरेन्द्र मोदी को देने जा रहा है।

Web Title: Rajasthan Bhilwara Lok Sabha elections PM Modi Amit Shah Congress Rahul Gandhi Priyanka Gandhi