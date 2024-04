Lok Sabha Election 2024 LIVE: पहले चरण की वोटिंग में 102 लोकसभा सीटों पर शुरू हुआ मतदान, देखिये चुनाव से जुड़ा हर अपडेट यहां

Highlights 2024 Lok Sabha Election Updates: लोकसभा चुनाव 2024 लाइव अपडेट Lok Sabha Election 2024 Live Updates: पहले चरण की वोटिंग शुरू Elections 2024 Live Updates: मतदान 2024 लाइव अपडेट Lok Sabha Polls 2024 LIVE: लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण आज 19 अप्रैल 2024 से शुरू

Lok Sabha Election 2024 LIVE: लोकसभा चुनाव 2024 की पहले चरण की वोटिंग शुरू, पहले चरण की वोटिंग में आठ केंद्रीय मंत्रियों- नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, भूपेन्द्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों त्रिपुरा के बिप्लब कुमार देब और अरुणाचल प्रदेश के नबाम तुकी समेत तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन की सीटें भी दांव पर होंगी। 2019 में, यूपीए ने इन 102 सीटों में से 45 और एनडीए ने 41 सीटें जीती थीं।पहले चरण में तमिलनाडु (39), उत्तराखंड (5), अरुणाचल प्रदेश (2), मेघालय (2), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1), मिजोरम (1), नागालैंड (1), पुडुचेरी (1), सिक्किम (1) और लक्षद्वीप (1) की सभी सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर में 2, जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में एक-एक सीट पर मतदान होगा।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा कि मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है। नकुल नाथ भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे।

