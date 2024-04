PM Modi In Rajasthan: 'लहुलूहान कर दिया, सिर्फ कसूर हनुमान चालीसा..', नरेंद्र मोदी का कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर बड़ा हमला

Highlights PM Modi In Rajasthan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरा PM Modi In Rajasthan: एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस संपत्ति छीन लेगी PM Modi In Rajasthan: इसे वो अपने कुछ लोगों में बांटेगी- पीएम मोदी

PM Modi In Rajasthan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर बड़ा हमला किया। इसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक के छोटे से दुकानदार को इसलिए बुरी तरह पीटा गया कि उसने दुकान के अंदर हनुमान चालीसा सुना। पीएम ने राज्य सरकार से सवाल पूछते हुए सवाल किया कि क्या कोई हनुमान चालीसा भी नहीं सुन सकता है।

#WATCH | Addressing a public gathering in Tonk-Sawai Madhopur, Rajasthan, Prime Minister Narendra Modi says, "While talking to you today on Hanuman Jayanti, I remember a picture from a few days ago. A few days ago, in Congress-ruled Karnataka, a shopkeeper was brutally beaten up… pic.twitter.com/5BTWfWaYP7