Narendra Modi In Jalore: 'आपके दुख-दर्द को मिटाने के लिए दौड़ रहा हूं', जालौर की चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने कहा, पहले चरण के मतदान में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को बराबर की सजा दी है राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत राजस्थान ये जानता है कि कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत बना ही नहीं सकती आज कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है, उसकी गुनहगार वो खुद है

Narendra Modi In Jalore: लोकसभा चुनाव के मद्दनेजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राजस्थान दौरे पर थे। पीएम ने राजस्थान के जालौर में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पहले चरण के मतदान में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को बराबर की सजा दी है। राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत राजस्थान ये जानता है कि कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत बना ही नहीं सकती। आज कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है, उसकी गुनहगार वो खुद है। कांग्रेस ने देश पर 60 वर्षों तक राज किया।

#WATCH | Addressing a public rally in Rajasthan's Jalore, PM Modi says, "You sent Former PM Manmohan Singh to Rajya Sabha from Rajasthan. But did you see him in the state again? Another leader from the party has gone to Rajya Sabha from the state now. Those who can't fight and… pic.twitter.com/673G3b85l5