VIDEO: तेंदुलकर की '10 नंबर' की टीशर्ट पहने स्कूटर से जा रहे एक प्रशंसक को सचिन ने रोका, फैन बोला- 'भगवान के दर्शन हो गए'

नई दिल्ली: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक भावुक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने गुरुवार को यह वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह अपने एक फैंस, जो कि तेंदुलकर लिखे 10 नंबर की टीशर्ट पहन स्कूटर चला रहे हैं, को रोकते हैं और उनसे बात करने के लिए एयरपोर्ट जाने का रास्ता पूछते हैं। इसे देख फैंस भौचक्का हो जाता है।

दरअसल, वीडियो में पहले गाड़ी में सवार में सचिन तेंदुलकर रोड पर जा रहे एक शख्स को जो कि उनके नाम और 10 नंबर की टीशर्ट पहने हुए हैं, को देखते हैं। इसके बाद पूर्व क्रिकेटर उस फैंस को रोकते हैं, फिर वे टीशर्ट पहने शख्स को रोककर उससे एयरपोर्ट जाने का रास्ता पूछते हैं। इस पर जब फैंस अपने आइडियल को देखता है तो वह भावुक होकर हाथ जोड़े सर, सर कहने लगता है।

सचिन उनसे टीशर्ट पर लिखे अपने नाम और नंबर को देखने के लिए फैंस से पलटने के लिए कहते हैं। फैंस अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहता है सर विश्वास नहीं हो रहा है। वह इसके लिए कहता है थैंक यू गॉड। फिर क्रिकेटर उनसे हाथ मिलाते हैं। फैंस सचिन तेंदुलकर को अपनी पुरानी बातें याद दिलाता है और अपने बेटे की तस्वीर दिखाता है।

दुनिया के महानतम बल्लेबाज रहे सचिन अपने इस फैंस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहा है। इसके बाद पूर्व क्रिकेटर ने एमआई की जर्सी पहने हुए अपने फैंस को ऑटोग्राफ दिया और उसके साथ सेल्फी खिंचाई। इस दौरान वह फैंस का नाम पूंछते हैं, जिस पर वह बताता है हरीष कुमार। फैंस सेल्फी मोड में एक तस्वीर क्लिक करते हुए कहता है आज हमें अपने भगवान के दर्शन हो गए।

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए पूर्व क्रिकेटर ने कैप्शन दिया, सचिन मीट्स तेंदुलकर (सचिन, मिले तेंदुलकर से मिले)। उन्होंने आगे लिखा, "जब मैं अपने ऊपर इतना प्यार बरसता देखता हूं तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। यह लोगों का प्यार है जो अप्रत्याशित कोनों से आता रहता है जो जीवन को इतना खास बनाता है।"

Sachin meets TENDULKAR. 😋



It fills my heart with joy when I see so much love showered on me. It is the love from the people that keeps coming from unexpected corners which makes life so special. pic.twitter.com/jTaV3Rjrgm