VIDEO:'पहाड़ को जलाकर हमको एकदम भस्म करना है, नैनीताल में भीषण आग के कुछ दिनों बाद एक शख्स की वीडियो वायरल

Highlights वायरल वीडियो में एक युवक पहाड़ में आग लगाने का दावा कर रहा है वीडियो में, जंगल का एक हिस्सा बड़े पैमाने पर आग की चपेट में है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और कहाँ रिकॉर्ड किया गया है

Viral Video: इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक युवक पहाड़ में आग लगाने का दावा कर रहा है। वीडियो में, जंगल का एक हिस्सा बड़े पैमाने पर आग की चपेट में है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और कहाँ रिकॉर्ड किया गया है। वायरल वीडियो में लाल टी-शर्ट पहने एक युवक गर्व से कहता है, "नमस्कार दोस्तों, हम आखिरकार आग लगाने का अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम आग लगाना और आग से खेलना है। हम कभी-कभार आग से खेलते हैं।" हम यही करने आये हैं, पहाड़ को जलाकर राख कर देंगे...''

इस बीच, लाल टी-शर्ट वाला व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति का परिचय देता है जो वीडियो में कुछ सेकंड के लिए फ्रेम में प्रवेश करता है। परिचय देने के बाद वह शेखी बघारते हुए आगे कहते हैं, "आग से खेलने वालों को कोई चुनौती नहीं देता। और बिहारियों को कभी चुनौती नहीं दी जाती।"

Uttrakhand: A video that went viral on Instagram shows two people Instagram Handle: “beingsalmankhanx22” proudly admitting to setting a whole mountain on fire. What kind of jihad is this? CC: @pushkardhami Jipic.twitter.com/YJ9huRfaAg