कर्नाटक: बेलगाम की तरह हावेरी में बुजुर्ग के साथ बर्बरता, बेटे के लड़की भगाने पर मां को मिली सजा; दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

Viral Video: कर्नाटक के हावेरी में शर्मसार करने वाली घटना घटित हुआ जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रानेबेन्नूर तालुक, हावेरी जिले के अरेमल्लपुर गांव में एक 50 वर्षीय महिला हनुमाव्वा मेडलेरी को क्रूर हमले का सामना करना पड़ा। यह हमला उनके बेटे मंजूनाथ के पूजा नाम की एक युवती के साथ कथित तौर पर भाग जाने के बाद हुआ।

आरोप है कि लड़की के घरवालों ने लड़के के साथ अपनी बेटी भागने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के के घर जाकर उसकी मां के साथ मारपीट की। पीड़िता को बिजली की खंभे में बांध दिया। लड़की के रिश्तेदारों, जिनकी पहचान चंद्रप्पा, बसप्पा और गहितेव्वा के रूप में की गई है। उन्होंने हनुमव्वा के घर पर धावा बोल दिया और उस पर अपने बेटे को भागने में मदद करने का आरोप लगाया।

A woman from #Aremallapur village of #Ranebennur taluk, #Haveri district, #Karnataka was tied to an electricity pole and thrashed by an angry mob after her son eloped with a girl. The incident took place four days ago, but came to light only now.

