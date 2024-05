VIDEO: 'हैलो गाइज, सब्सक्राइब कर लो, घंटा...', IPL ट्रॉफी जीतने के बाद व्लॉगर बने रिंकू सिंह

Highlights KKR Vs SRH: मैच के बाद रिंकू ने जमकर मस्ती की KKR Vs SRH: इसके साथ उन्होंने अपने पहले व्लॉग और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा KKR Vs SRH: केकेआर ने आईपीएल 2024 ट्रॉफी सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जीता

KKR Vs SRH: केकेआर ने आईपीएल 2024 ट्रॉफी बड़े मार्जिन से जीत लिया है। अपने अंतिम मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। हालांकि, इस मैच के बाद रिंकू सिंह जीत से लबरेज दिखे और अपने पहले व्लॉग में सभी से अनुरोध किया और कहा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ घंटा बटन दबाओ। हालांकि, रिंकू ने उछल-कूद की, जश्न मनाया और खेल के अंत में नितीश राणा के साथ व्लॉगिंग में अपना हाथ आजमाया।

KKR Vs SRH: रिंकू ने लीग के आखिर मैच के बाद कैमरा लिया और फैन्स से अपने अकाउंट को सब्सक्राब करने के लिए भी कहा है। इस दौरान वो काफी मस्ती करते दिखे और बेल आइकन की घंटी भी सभी से दबाने के लिए अनुरोध किया। हालांकि, यह प्लान के उलट निकला। रिंकू सिंह शब्द कहते समय लड़खड़ा रहे थे और इसके चलते जिसने देखा वो अपने आपको हंसने से नहीं रोक पाया।

रिंकू सिंह ने मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बात की और कहा कि उनका सपना सच हो गया है। रिंकू लंबे समय से केकेआर में हैं, हालांकि उन्हें केवल दो साल ही हुए हैं, जब उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के साथ पूरे सीजन खेले हैं।

रिंकू सिंह ने मैच खत्म होते ही वीडियो बनाने के दौरान कहा, "अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सपना सच हो गया है, मैं यहां 7 साल से हूं और हम बहुत खुश हैं। जीजी सर को श्रेय। मैं आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी उठाऊंगा।" रिंकू को आईपीएल मैच के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान को गले लगाते हुए और यह कहते हुए भी देखा गया कि भगवान की योजना आखिरकार सफल हो गई।

रिंकू सिंह के लिए आईपीएल 2024 थोड़ा फीका रहा। शीर्ष क्रम की अच्छी बल्लेबाजी के कारण, रिंकू को क्रीज पर पर्याप्त समय नहीं मिला और जिस समय वह बल्लेबाजी करने आए, तो ज्यादा उम्दा नहीं कर पाए। बाएं हाथ के खिलाड़ी को टी20 विश्व कप टीम के पहले 15 खिलाड़ियों से भी हटा दिया गया था, लेकिन वह टी-20 विश्वकप के लिए रिजर्व खिलाड़ी के रूप में USA और वेस्टइंडीज की यात्रा करेंगे।